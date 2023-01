Taurianova, manca l’autista il pulmino si ferma. Tanti bambini rischiano di non andare a scuola

Un servizio fondamentale per i tanti genitori che ogni giorno partono di prima mattina per andare a lavorare. Il pulmino che accompagna i bambini alla scuola elementare nella nostra Taurianova, si è fermato per mancanza di un autista. Siamo convinti che l’amministrazione comunale troverà una soluzione per venire incontro ai tanti bambini e genitori in un servizio indispensabile per la nostra cittadina.