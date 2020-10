Con ordinanza del Sindaco, n. 64 del 16/10/2020, è stato proclamato il lutto cittadino in occasione della scomparsa dell’On. Jole Saltelli, Presidente della Regione Calabria.

Con il medesimo atto è stata disposta l’esposizione a mezz’asta delle bendiere sugli edifici pubblici e scolastici di ogni ordine e grado ed invitati tutti i cittadini e le organizzazioni, le associazioni, le istituzioni scolastiche ed enti ad esprimere in forme decise autonomamente il dolore della comunità taurianovese e l’abbraccio dell’intera collettività per i familiari del Presidente On. Jole Santelli, ed all’uopo ad osservare nei luoghi di lavoro e nelle scuole un minuto di silenzio e di raccoglimento alle ore 12 di oggi venerdì 16 ottobre 2020 e comunque nella mattina.

Alle ore 12.00 verrà esposto davanti al Palazzo Municipale il Gonfalone del Comune listato a lutto e sarà osservato un momento di raccoglimento e preghiera in memoria del compianto Presidente della Regione Calabria, On. Jole Santelli.