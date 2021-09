Stasera Luigi de Magistris partirà dal “feudo” di Nino Spirlì. La sua campagna elettorale inizia proprio da Taurianova, città del presidente ff della Regione Calabria, a poche ore dalla chiusura della presentazione delle liste, l’ex pm e sindaco uscente di Napoli, fa tappa nella città della Piana a guida leghista, il sindaco è Roy Biasi, vicecommissario regionale della Lega e, si attende, com’è normale che sia in politica quando c’è la guida prevalente di una forza politica, alle elezioni del 3 e 4 ottobre un fiume immenso di voti per il Carroccio. Occorre giocoforza anche fare una “bella figura” con la coalizione che regge Occhiuto, in virtù del ticket di Spirlì come conferma alla vicepresidenza della Regione.

Cosa dirà lo scopriremo stasera dove alle 19, per inaugurare il comitato elettorale, in via Sen. Loschiavo, 70 in quanto con la squadra del sindaco di Napoli c’è candidata l’ex consigliere comunale Stella Morabito. Dopo l’inaugurazione alle 20 incontrerà la cittadinanza in Piazza Italia, dove si terrà il dibattito “Il diritto alla salute in Calabria e nella Piana di Gioia Tauro. Come uscire dalla disastrosa gestione?”.

(GiLar)