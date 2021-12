Questa mattina alle 05,30 la Polizia di Stato del Commissariato di Taurianova su disposizione del Tribunale di Palmi si è recata a casa dell’imprenditore Carmelo Sposato, coinvolto nella operazione della DDA di Reggio Calabria per notificare il mandato di arresto per tale operazione. Da nostre fonti non ufficiali Carmelo Sposato aveva chiesto di andare in bagno e lì ha maturato l’idea di togliersi la vita tagliandosi le vene. Grazie al pronto intervento degli Agenti della Polizia di Stato guidati dal Commissario D’Agostino, sono riusciti a bloccare i polsi attraverso dei lacci ed a trasportare con urgenza Sposato all’ospedale di Polistena. In questo momento si trova ricoverato presso tale struttura ospedaliera, piantonato dagli agenti delle Polizia di Taurianova.

SEGUONO AGGIORNAMENTI.