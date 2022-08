La comunità scolastica dell’Istituto comprensivo ” F. SOFIA ALESSIO- N. CONTESTABILE “, rappresentata dai docenti con incarichi di responsabilità o con funzioni strumentali e dalla DSGA Maria Chiappalone, ha salutato il Dirigente, ing. Pietro Paolo Meduri, a conclusione del suo operato. Una cerimonia molto semplice ma significativa. Il Dirigente ha ringraziato tutti e ciascuno per la collaborazione preziosa, per la rete di rapporti umani e professionali, per il sistema organizzativo eccellente che ha snellito le procedure burocratiche rendendo gli alunni sempre più protagonisti. Le docenti vicarie, l’ ins. Maria Pia Sigilli (scuola primaria) e la prof.ssa Stefania Sorace (scuola secondaria di primo grado) hanno consegnato a nome di tutti una targa ricordo per sottolineare lo spessore del Dirigente Meduri, il suo “stile sobrio ed efficiente , il rigore morale, le capacità, le competenze e la dedizione incondizionata che hanno contraddistinto l’intero percorso lavorativo”.

Soltanto quando si lavora in piena sinergia, non perdendo mai di vista finalità e obiettivi, dando spazio alla creatività e nel rispetto delle singole competenze, si raggiungono risultati permanenti e duraturi che rendono l’ambiente di lavoro sempre più stimolante e arricchente. Con l’augurio che i frutti raccolti, dopo una buona semina, diano sapore e colore anche ai giorni futuri.

AD MAIORA, SEMPER.