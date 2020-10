Dopo circa qualche giorno senz’acqua nel territorio di “Radicena”, l’acqua è stata ripristinata. Già dalle prossime ore ci sarà l’erogazione che interesserà tutto il territorio che in questi giorni ne è rimasto priva, causando gravissimi disagi per i cittadini.

Il sindaco Roy Biasi ci ha confermato che si è trattato un guasto al cavo elettrico di collegamento con l’energia elettrica e il trasformatore dell’acquedotto comunale. Stamani gli operai dell’Enel sono giunti sul posto ed hanno dovuto interrompere l’erogazione della corrente nel territorio di Terranova Sappo Minulio per consentire i lavori di riparazione che si è trattato della sostituzione di un cavo danneggiato fortemente dal maltempo.

Biasi ha anche voluto precisare che durante la riparazione del cavo si sono attuati altri lavori come per dire di “sezionamento” nella condotta elettrica in maniera tale che, qualora ci fossero altri problemi similari non vi è necessità di chiamare l’Enel ma con un interruttore posto a metà del cavo, sarà possibile disattivare l’energia elettrica e procedere alla riparazione dei (futuri ed eventuali) guasti.

Ed è per questo che i lavori si sono protratti più del solito. Ha anche aggiunto che si sta procedendo alla messa in funzione degli altri pozzi situati in contrada “Razzà-Sicari” per servire meglio la parte alta delle abitazioni di Radicena e che è sua intenzione riattivare gli altri pozzi posti in contrada “Olivetello”, purtroppo inutilizzati per motivi di insabbiamento.

Di seguito il comunicato del Comune di Taurianova:

“Si avvisa la cittadinanza che da qualche minuto sono terminati i lavori di riparazione degli impianti di solevamento dell’acqua in contrada Marro. In alcuni tratti della rete idrica l’acqua ha già ripreso a scorrere e, non appena l’intero circuito raggiungerà la necessaria pressione, l’erogazione riprenderà regolarmente.

Si ringrazia il personale tecnico dell’ente e le squadre ENEL per l’opera svolta in brevissimo tempo

(GiLar)