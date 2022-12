Ci sono delle opere culturali, artistiche le quali molte volte ignoriamo finanche il loro valore. E tali sono diventati, a nostra insaputa, dei traguardi internazionali cooperativi di importanza artistica e culturale.

Mai potevamo immaginare che le “Transenne di Taurianova” come altre opere d’arte all’aperto, vedi quelli di Tresoldi e Rabarama a Reggio Calabria, o magari l’Arte Sella in Valsugana, il Parco delle sculture del Chianti o il Rossini Art Site in Brianza e tanti altri che abbelliscono un territorio.

Ma ricevere la segnalazione, seppur ancora in attesa di conferma, che le “Transenne di Taurianova”, dislocate in tutto il territorio della città, a volte anche posizionate come abbellimento di uno scorcio della città, diventassero “Patrimonio Unesco” ci ha sorpresi quali allo stupefacente inverosimile.

Abbiamo anche provato a contattare il direttore generale Unesco Audrey Azoulay a Parigi in un francese maccheronico per capire di chi fosse stata l’iniziativa e soprattutto, chi per primo si sarebbe fatto il selfie per il prestigioso traguardo culturale. Ma nulla, il primo ci ha attaccato il telefono in faccia, mentre per i selfie non abbiamo notizie (stranamente e la questione inizia a preoccuparci seriamente, ma siamo certi che si rifaranno con le festività natalizie).

Come è ben evidente, abbiamo ricevuto delle foto in merito a un particolare di transenna che da giugno scorso è posizionata per “proteggere” un’opera d’arte di qualche artista carsico sconosciuto in merito ad un cratere ben “incorniciato”, ma che nessuno ancora si è fatto vivo per dichiarare e quindi capire se si tratti di un’opera d’arte o dell’ennesimo disagio urbano e, abbiamo fatto dei tentativi per informarci bene, ma nulla!

Oramai Taurianova è diventata la “Città delle Transenne”, dove nemmeno i “sorrisi” e la “gentilezza” sono riusciti a rimuoverli. E ce ne sarebbero di elenchi dislocate in ogni angolo di città, dal centro alle periferie, ne citiamo un’altra, quello nel Rione Zaccheria, a nostro avviso estremamente pericolosa in quanto a vista d’occhio si nota l’abbassamento del manto stradale giorno dopo giorno. In un’arteria molto frequentata sia da automobili che da mezzi pesanti.

Abbiamo appreso dal sindaco Biasi che ci saranno una marea di finanziamenti, piogge di finanziamenti, magari, diciamo, e senza nulla a pretendere, se resta qualche spicciolo…

Sempre con il “sorriso” sulla bocca e la “gentilezza” dovuta…

(GiLar)