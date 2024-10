Come Consigliere comunale di minoranza, mi sento in dovere di intervenire in merito al recente comunicato del Sindaco Roy Biasi sulla messa in funzione del nuovo pozzo. Non posso rimanere in silenzio di fronte a questo tentativo maldestro di dipingere come un successo personale ciò che in realtà è un progetto ereditato dalle precedenti amministrazioni e che lui ha portato a termine solo dopo ritardi ingiustificabili, causati da palesi incapacità gestionali. Il pozzo appena inaugurato non è frutto della visione strategica di Biasi, ma di un percorso iniziato molto tempo prima del suo arrivo. Si tratta di un’opera necessaria per far fronte alla gravissima crisi idrica che affligge il nostro comune, e non certo di un intervento nato dalla sua straordinaria capacità amministrativa. Ciò che il Sindaco cerca di far passare come un traguardo eccezionale è, in realtà, un lavoro dovuto, a cui si è arrivati solo dopo lungaggini burocratiche e decisioni inefficaci, che hanno solo aggravato la situazione per i cittadini. Sottolineo, inoltre, un aspetto che il Sindaco ha ben evitato di evidenziare: l’acqua, dopo oltre due anni di prese in giro non è ancora potabile. Mi domando, dunque, l’attivazione di questa infrastruttura non farà posticipare ulteriormente i tempi per garantire la potabilità? Roy Biasi non lo dice, anzi continua a fare proclami, ma non menziona i problemi tecnici legati al trattamento delle acque, che necessitano di ulteriori interventi di potabilizzazione, con costi e tempi ancora incerti, non menziona nemmeno le lungaggini dovute a pagamenti pervenuti con notevole ritardo alle ditte che svolgevano i lavori, a causa di problemi di liquidità che il nostro Comune continua a mascherare. Si tratta di un quadro inaccettabile, ma più d’uno ormai pare aver capito la situazione. La cattiva gestione del Sindaco non si limita all’emergenza idrica. Solo per citarne una, i cittadini di Contrada Gagliano stanno vivendo una situazione paradossale, bloccati da un cantiere semi-abbandonato che, da mesi, ha impedito loro di accedere agevolmente alle proprie abitazioni. Non solo: il cantiere, i cui lavori proseguono a singhiozzo, rende impossibile il passaggio tempestivo dei mezzi di soccorso. È evidente come ci si trovi di fronte a un’incapacità amministrativa grave, che mette a rischio la sicurezza delle persone. Come può un Sindaco continuare a vantarsi di fronte a situazioni del genere? Eppure, nonostante tutto, Biasi continua a far finta di niente, facendosi i complimenti per una gestione che, in realtà, rasenta il disastro, continuando goffamente a proteggere assessori come Grimaldi e Fedele, responsabili di aver causato danni politici ed economici senza precedenti. Le loro scelte scellerate hanno messo in ginocchio il bilancio comunale e paralizzato l’azione amministrativa su più fronti, creando imbarazzo anche nella stessa maggioranza, che ormai nei fatti non lo é più. Da giorni Biasi si affanna nel tentativo di rimediare, utilizzando i più bassi sotterfugi politici. Una situazione di stallo che sta ulteriormente peggiorando le condizioni del nostro comune e che, se non risolta al più presto, potrebbe portarci verso una fase ancora più critica. Ma di questo ne parleremo nei prossimi giorni, facendo chiarezza su tutto. Se le cose non cambieranno rapidamente, sarà inevitabile valutare soluzioni drastiche. La paralisi politica e amministrativa che stiamo vivendo richiede risposte immediate e azioni concrete, non i soliti proclami vuoti a cui il Sindaco ci ha abituati.

Simone Marafioti Capogruppo Partito Democratico