L’assessore regionale Gianluca Gallo ha visitato l’azienda Siclari Bar Srl, che lo scorso lunedì 18 dicembre 2023 ha partecipato, come unica azienda calabrese, alla consueta “Cena di Degustazione” promossa dalla Commissione Agricoltura presso la Camera dei Deputati, dove sono state presentate le eccellenze culinarie italiane. L’assessore Gianluca Gallo ha commentato: “Sono felice di essere qui oggi per conoscere e apprezzare un’eccellenza dell’artigianato del settore pasticceria e gelateria della nostra regione Calabria. Qui a Taurianova, l’azienda Siclari si dimostra al passo con i tempi e ambisce alla qualità, a cui spesso faccio riferimento, e che può essere il volano per lo sviluppo e la valorizzazione della Calabria. È mia intenzione, insieme ai colleghi di giunta, realizzare reti di produttori e trasformatori del settore agroalimentare che valorizzino i nostri prodotti di eccellenza per costruire un’offerta virtuosa di imprenditori che fanno della qualità il loro unico credo. Mi riferisco a reti di pasticceri, gelatai, pizzaioli e panettieri. Chiedo alle associazioni di fornirci, in questo particolare momento, i loro associati per costruire questa importante rete per la Calabria.” All’incontro di oggi era presente anche l’assessore all’agricoltura e al turismo del Comune di Ferrara, Matteo Fornasini. Durante la visita, gli assessori hanno avuto l’opportunità di degustare una delle specialità dell’azienda Siclari: il balò di ricotta. Questo evento ha rappresentato un’occasione di confronto e dialogo tra due rappresentanti politici distanti geograficamente, ma uniti dall’eccellenza dei prodotti gastronomici italiani. La Siclari Srl, con sede principale nel cuore di Taurianova (RC), gestisce anche altri due punti vendita esterni a Cittanova (RC). L’azienda è nata dalla passione per la produzione dolciaria di tre giovani fratelli – Domenico, Ferdinando e Giuseppe – che vantano un’esperienza nel settore risalente ai primi anni ’70. Nel 1987, hanno realizzato il loro sogno e, nel 2020, hanno deciso di investire ulteriormente nella loro attività, espandendosi nel settore turistico-alberghiero con l’apertura della struttura ricettiva “Siclari B&B Rooms and Suites”, un vero gioiello nel cuore di Taurianova.