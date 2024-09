Cerimonia semplice, ma emotivamente intensa, quella con cui l’Amministrazione comunale ha salutato il pensionamento della dipendente Marianna Belfiore. Dopo 41 anni e 7 mesi di lavoro per il municipio taurianovese, la consegna di una targa – avvenuta nella stanza del sindaco Roy Biasi – è stata l’occasione per apprezzare il meritorio contributo assicurato dalla lavoratrice, che ha svolto le sue mansioni nel settore del Welfare, ultimamente distaccata nella sede del Polo Sociale Integrato di via Sofia Alessio, ma anche per sottolineare l’importanza che gli amministratori attribuiscono all’attaccamento al lavoro del personale inquadrato.

Talmente significativo il momento del commiato dal Municipio, organizzato dall’assessore al Personale, Simona Monteleone, che l’ex dipendente ha voluto accanto a sé il marito e la figlia, testimoniando con le sue parole di gratitudine l’importanza di un gesto «che – ha detto Belfiore – ho apprezzato molto perché anche le parole contano per dimostrare che la collaborazione assicurata in tutti questi anni ha lasciato il segno in chi amministra».

Non a caso nella targa consegnata alla presenza anche degli assessori Angela Crea e Maria Fedele, dei consiglieri comunali Fabio Fuda e Federica Ursida, e del responsabile dell’Area Welfare, Saverio Latella, il sindaco Biasi e l’assessore Monteleone hanno lasciato impresse parole quali stima, gratitudine, passione e professionalità.

«Sono valori e sentimenti – ha detto il sindaco Biasi – suscitati da un servizio per l’Ente che veramente non ha conosciuto sosta o appannamento in tutti questi lunghi anni, e che quindi vogliamo prendere ad esempio per ribadire l’importanza della collaborazione che cerchiamo e offriamo agli uffici, nel superiore interesse di un servizio per la comunità che diventa tangibile anche grazie all’abnegazione di concittadini come Marianna Belfiore».

L’assessore Monteleone, oltre a ringraziare la dipendente, augurandole il pieno godimento della meritata quiescenza, ha confermato l’intenzione di proseguire con una politica del Personale tesa a irrobustire una sinergia umana e opertiva volta ad ottenere il miglioramento del rendimento generale e una sempre più attenta tutela dei diritti.