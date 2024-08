Taurianova, la VB dell’istituto tecnico commerciale Gemelli-Careri, festeggia 40 anni dalla maturità

Di LL



Sono passati 40 anni dalla maturità al Gemelli – Careri di Taurianova, la VB si riunisce intorno ad una tavola bandita in un noto locale cittadino. Le emozioni sono tantissime, incontrare i compagni di classe e conoscere le loro storie in questi lunghissimi anni dopo il diploma del 1984 è il tema dominante della serata. In tanti, purtroppo, hanno lasciato la Calabria, alcuni si sono trasferiti in Francia altri si sono affermati nel centronord. Tanti sono rimasti nella nostra Regione. In ogni caso ognuno di loro si è affermato nella vita. La VB dell’istituto tecnico commerciale si può ben dire è stata una classe di ragazzi e ragazze perbene che hanno dimostrato tutto il loro valore in questi lunghissimi 40 anni. Per me un grande piacere essere stato invitato alla loro festa, rivedere, i loro volti scolpiti dalla età che avanza, un piacere immenso ed anche per certi versi emozionante. Orgoglioso di avere la vostra amicizia. Un abbraccio a tutti voi con l’augurio che la vita vi possa sempre riservare emozioni infinite.