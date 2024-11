Guai a chi si muove con disordine mentale e improvvisazione, Taurianova deve continuare a generare uomini politici capaci e lungimiranti: per questo non e’ Forza Italia che sta tradendo il Centrodestra e la citta.

Spiace che ancora una volta i rappresentanti di Fratelli d’Italia in consiglio comunale abbiano sbagliato analisi sull’operazione politica, trasparente e di prospettiva, condotta da Forza Italia nell’ultima seduta del civico consesso, definendo tradimento la forte assunzione di responsabilità rispetto alla città e al centrodestra dimostrata dal nostro consigliere Nello Stranges.

Questa volta l’infantilismo social che spesso agita la strategia degli amici meloniani, purtroppo gli ha fatto perdere di vista il punto centrale di questa nuova fase che Lega e Forza Italia hanno aperto per ricomporre la coalizione, anche in vista della prossima scadenza elettorale, riuscendo pure a smascherare la manovra di chi – dall’interno della maggioranza – voleva un salto nel buio per favorire la fine anticipata della consiliatura, il riposizionamento personale con nuovi compagni di viaggio non più anonimi e lo scippo del nostro partito.

Forza Italia sin dall’inizio della consiliatura ha dato prova di saper condurre una opposizione responsabile, distinguendosi sempre dal metodo dell’attacco politico personale che gli amici di Fratelli d’Italia spesso sono sembrati promuovere o assecondare, sostenendo da parte nostra quelle iniziative che attraverso il turismo e la cultura in questi anni stanno facendo parlare Taurianova con il mondo, ed ecco perché troviamo assurdo che i consiglieri di quel partito facciano finta di non capire che è arrivato il tempo, anche per loro, di scegliere cosa vogliono fare da grandi.

Per ora la confusione che fanno, difendendo un ruolo di opposizione a prescindere che non li distingue affatto da chi tenta di demolire per l’oggi e per il domani quell’unità che Forza Italia sta costruendo – così come Silvio

Berlusconi ci ha insegnato, e dal quale anche Giorgia Meloni trova giovamento – li sta proponendo all’attenzione, anche fuori dai confini cittadini, come i soliti guastatori nient’affatto realisti.

Sono loro i veri traditori del centrodestra continuando così, a dare corda alle sinistre invidiose per i successi raggiunti dalla città e a confondersi con chi rimprovera “scarsa agibilità democratica” – salvo poi continuare a fare il consigliere a distanza abusando del suo ruolo solo per combattere la Proloco e il nostro capogruppo Nello Stranges – ma Forza Italia di Taurianova non ha intenzione di commentare oltre questa loro strategia, essendo consapevoli che tra i meriti del sindaco Roy Biasi in questa fase c’è anche quello di aver portato il caso all’attenzione dei vertici regionali e provinciali dei partiti in maniera corretta.

Forza Italia, con gli innesti dell’assessore Fedele e del consigliere Papalia, darà vigore ad una prospettiva che difende il progresso che la città sta conoscendo, andando oltre questa fase e proiettando la coalizione verso nuove sfide, consapevoli che ogni accordo dovrà essere fatto nella trasparenza per far capire chi a Taurianova è dalla parte della restaurazione, di un clima di odio che certo non ha giovato alla città in passato, o dalla parte di quella crescita sociale e politica che noi come partiti di centrodestra siamo chiamati a proseguire.

Il Coordinatore Cittadino di Forza Italia

Francesco Modafferi