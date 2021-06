La Polizia locale di Taurianova ha a disposizione da oggi due nuove auto di servizio. Le chiavi dei due veicoli, entrambi Jeep Renegade, sono state consegnate questa mattina direttamente al comandante Antonino Bernava, dal sindaco Roy Biasi e dall’assessore al ramo Antonino Caridi. Le vetture, che sostituiranno quelle ormai vetuste in dotazione, sono state acquistate grazie ad un autofinanziamento dello stesso settore della Polizia locale. «La nostra Amministrazione investe molto sulla Polizia locale – ha spiegato a margine della cerimonia il vicesindaco Caridi – perché la sicurezza deve essere tra le priorità di un Comune. Siamo orgogliosi dei nostri agenti che ogni giorno compiono un lavoro straordinario, pertanto il nostro intento è quello di farli lavorare nelle migliori condizioni possibili. Per questo stiamo potenziando gli automezzi e le attrezzature in dotazione al Corpo».