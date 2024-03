La minoranza consiliare del Comune di Taurianova desidera esprimere le proprie preoccupazioni riguardo al BASSO LIVELLO ETICO E MORALE che si è raggiunto nelle ultime discussioni in Consiglio Comunale. Le recenti sessioni del Consiglio Comunale hanno evidenziato un declino nel rispetto reciproco e nella condotta etica. Assistere anche ad attacchi personali tra componenti della stessa maggioranza non si era mai visto!! Le discussioni sono spesso caratterizzate da toni accesi, insulti personali e mancanza di rispetto per le opinioni altrui. Questo comportamento non solo danneggia l’immagine dell’istituzione comunale, ma mina anche la fiducia dei cittadini nell’amministrazione. Durante l’ultimo Consiglio Comunale, del quale avevamo richiesto un rinvio per potervi partecipare, s’è discusso di tutto, fra insulti, grida ed imprecazioni, ma non s’è dibattuto sull’unico punto realmente importante per il nostro paese: il BILANCIO.

Il documento di bilancio, presentato con grande enfasi, sembra essere una visione distorta della realtà finanziaria. Numeri gonfi e proiezioni irrealistiche creano un’illusione di prosperità, ma la realtà è ben diversa. La mancanza di chiarezza e soprattutto l’assenza di tagli significativi ai tributi sono evidenti segnali di una gestione poco responsabile.

Come già accaduto, non ci resta che esprimere profonda delusione per il fatto che i tributi (IMU, IRPEF) non siano stati abbassati nonostante le promesse e le aspettative dei cittadini. SONO RIMASTE AL MASSIMO DELL’ALIQUOTA.

Ricordiamo tutti il Sindaco Biasi giustificare ogni anno il mancato abbattimento dei tributi nascondendosi dietro il famoso dissesto economico (la storia ricorda che lui è stato l’artefice) dal quale dopo anni di sacrifici DI TUTTI I CITTADINI siamo finalmente usciti. Questo comportamento non solo colpisce le famiglie e le imprese locali, ma mina anche la fiducia nella capacità dell’amministrazione di agire nell’interesse della comunità.

Mentre l’amministrazione si crogiola nei suoi uffici, i cittadini sono costretti a svuotare i loro portafogli per sostenere un bilancio gonfio di numeri e privo di scrupoli. Promesse di tagli alle tasse sono state spazzate via come foglie in autunno. I tributi rimangono alti, e i cittadini sono costretti a pagare per gli sprechi e le inefficienze di chi dovrebbe proteggerli.

MAI CI SAREMMO ASPETTATI che il Sindaco, nell’approvare il primo bilancio post-dissesto , ponesse fin da subito dubbi sull’effettiva capacità di spesa del Comune di Taurianova, EVIDENZIANDO LO SPETTRO DI UN NUOVO DISSESTO FINANZIARIO già dal primo anno. Com’è possibile ridursi così dopo tutti i sacrifici fatti per risollevare la situazione economica del Comune? Come si può pensare di programmare una crescita sana e virtuosa se nel principale documento di programmazione dell’amministrazione ancora si parla della famosa Piscina Comunale che Biasi vorrebbe costruire? Con quali soldi? Con quale progetto? Con chi?

Chiediamo un cambiamento. La minoranza invita l’amministrazione a riflettere seriamente sul proprio comportamento e a lavorare per ripristinare un clima di rispetto e collaborazione in Consiglio Comunale. Inoltre, sollecitiamo una revisione onesta e trasparente del bilancio, con l’obiettivo di garantire una gestione finanziaria sostenibile e giusta per tutti i cittadini.

Fabio Scionti

Raffaella Ferraro

Simone Marafioti

