Dopo più di un anno passato a discutere al fine di trovare un’intesa che favorisse la nomina delle

Commissioni Consiliari, organi fondamentali in quanto preparatori e funzionali al buon andamento

dell’Amministrazione Comunale, oggi la maggioranza che governa l’Ente si è nascosta dietro un

muro di silenzio e tatticismo, che calpesta il sentimento collaborativo col quale tutti i gruppi di

minoranza, in questi mesi, si sono approcciati nell’interesse esclusivo dei cittadini. È con estremo

rammarico che apprendiamo la netta volontà dell’Amministrazione Biasi di voler in tutti modi

ostracizzare chi siede di fronte a loro in Consiglio Comunale, escludendo furbescamente ben quattro

gruppi politici democraticamente eletti dalla nomina delle Presidenze delle Commissioni Consiliari.

L’ostinata pretesa di voler impadronirsi di ogni ruolo presente senza in alcun modo coinvolgere le

altre parti politiche, denota un modus operandi dispotico al quale noi, Consiglieri di minoranza, in

virtù dell’alto rispetto nei confronti delle Istituzioni, non ci sottometteremo. Riteniamo necessario

altresì esporre, per correttezza nei riguardi di chi legge, che il Regolamento Comunale recante la

disciplina della nomina delle suddette Commissioni prevede, tramite specifica mozione votata e

approvata dalla stessa maggioranza poco dopo l’insediamento, la possibilità di eleggere come

Presidente anche uno o più membri della minoranza, a testimonianza del fatto che, a prescindere

dalle diverse opinioni politiche, il “Principio di leale collaborazione” è sempre stato alla base del

nostro agire politico. Tale consapevolezza è stata più volte da noi rimarcata durante le numerose

riunioni preparatorie, nonché sostenuta dalle stesse persone che oggi invece, facendo “orecchie da

mercante”, con assordante e scaltro silenzio hanno tentato di sovvertire. Ci auguriamo che tale

condotta palesata in mattinata, che ha provocato il nostro allontanamento volontario dall’aula,

inneschi nelle menti dei colleghi consiglieri di maggioranza riflessioni idonee ad invertire una rotta

altrimenti dispotica. Il bene di Taurianova lo si persegue se si mette da parte l’ambizione personale

in favore della certamente più prosperosa cooperazione.

I gruppi di minoranza

Partito Democratico

Forza Italia

Fratelli d’Italia

Comitato Civico