Ancora una volta Taurianova si rivela terra di proliferazione di pseudo politici rancorosi, quelli che si candidano alle elezioni comunali solo perché spinti dall’odio e dalla gelosia verso qualcuno, i soggetti del “ Mi canddidu u mi cacciu a petra da scarpa”

Ignobili maschere di lupi travestiti da agnelli ma anche di asini travestiti da cavalli, questi ultimi con l’aggravante del dover necessariamente parlare in pubblico ragliando, palesando così la loro vera natura.

Questo è il paese dei paradossi. Ha generato negli anni uomini politici capaci e lungimiranti; di contro, oggi, propone soggetti affetti da sindrome rancorosa del beneficiato che pensano, ahimè, di poter costruire il futuro di questa Città.

Senza paura della vergogna e fedeli al loro naturale modus operandi, i nuovi rancorosi del terzo millennio imperterriti continuano a tenere alto questo triste primato.

Quanto successo l’altro ieri in consiglio comunale conferma l’illogica natura degli interessati e rappresenta un’ulteriore pagina triste e squallida consumata all’interno del civico consesso. E’ quantomeno raccapricciante ascoltare tre consiglieri inveire falsità e cattiverie nei confronti di un consigliere comunale approfittando, in modo codardo, della sua temporanea assenza.

E viene facile a questo punto ripensare a quanto dichiarato da Biasi in campagna elettorale, e confermato su mia richiesta in Consiglio Comunale, sulla lealtà e sulla buona fede della sua maggioranza. Sarebbe utile sapere oggi cosa pensi veramente della lealtà di alcuni suoi Consiglieri che disertano i lavori del civico consesso per motivi di mera opportunità o, come rappresentato bruscamente nell’ultimo Consiglio Comunale, negano il voto al Presidente Scarfò (seconda carica istituzionale del Comune dopo il Sindaco) rifiutando di fatto le sue direttive dopo aver preso di mira, pochi minuti prima, anche il suo Vice

Sindaco, reo, per quello che si è appreso, di non aver venduto cara la pelle negli accordi sulla spartizione delle poltrone.

La famigerata lealtà sbandierata in campagna elettorale, vuole ancora che furbescamente (o cialtronescamente, come si preferisce) si costituisca un nuovo gruppo autonomo in Consiglio, sperando in “futuri spazi operativi” che, non si sa mai, si potrebbero creare.

E allora, caro Sindaco Biasi, come le ho chiesto in aula, (unico consigliere di minoranza a farlo nel mentre tutti gli altri si limitavano a chiederle del “sesso degli angeli”) giurerebbe sinceramente ancora adesso sulla lealtà di questi personaggi?

Spazio appropriato merita anche chi dai banchi dell’opposizione sproloquia solo per il gusto di dire: io c’ero !!!!

Un ex PD che ha sempre dichiarato di essere un socialista di sinistra, che nel periodo post elezioni comunali si sentiva vicino ai valori di Forza Italia per poi diventare inadeguato esponente autonomo di Fratelli d’Italia tra i banchi della minoranza. Tralasciando i metodi che anni fa lo hanno portato alla candidatura a sindaco, ritengo utile richiamare la sindrome rancorosa del soggetto beneficiato ritornando al periodo pre elezioni comunali e ricordare, conti alla mano e con dati inconfutabili, che questo signore siede in consiglio comunale solo ed esclusivamente per la lista di Forza Italia

( che, appare utile ricordare, da sola ha quasi doppiato le tre liste, o meglio, la lista e le due sigle piene del nulla che facevano riferimento al rappresentante odierno di FdI) e con un pizzico di onestà intellettuale dovrebbe dire grazie anche all’impegno della referente della lista “Unione di Centro”.

In merito alla coerenza e ai chiarimenti politici invocati in aula, è giusto ricordare anche che sia lui da candidato sindaco che il suo attuale partito, nella fase di ballottaggio, si sono schierati ufficialmente con l’attuale maggioranza, contrariamente al mio partito che coerentemente al ruolo di avversario politico di entrambi i contendenti, al ballottaggio non fece nessuna scelta, lasciando di fatto liberi gli elettori di votare secondo la loro volontà. Questo per mettere in chiaro chi ha sempre mantenuto con dignità la propria posizione e chi invece è avvezzo ai cambiamenti umorali dettati dalla sola volontà di agire “contro” qualcuno e non certo nell’interesse della città.

Contrariamente ad altri, il sottoscritto, ha deciso di candidarsi a consigliere comunale solo perché spinto dal desiderio di mettersi al servizio della comunità, con la stessa passione e volontà che dedica ad altre attività extra politiche.

Il fatto di aver perso le elezioni e quindi di fare il consigliere di minoranza (senza aspettare nomine di assessori e tristi dipartite per essere surrogato) non ha cambiato la mia idea sul ruolo del consigliere di minoranza che per ciò che mi riguarda e con i dovuti distingui, ha, o almeno dovrebbe avere, la stessa prerogativa di un consigliere di maggioranza, lavorare a favore della comunità.

Lo so che è difficile da far comprendere a chi vive in eterno la cultura del dispetto e della becera lotta personale contro qualcuno solo per invidia e gelosia, ma è giusto che alcuni se ne facciano una ragione; il sottoscritto continuerà a lavorare per la Città, mettendo a disposizione dell’autorità istituzionale pro-tempore, come ha sempre fatto, anche gli altri ruoli che umilmente riveste nel sociale.

Continuerò il mio impegno con onestà, in modo trasparente e propositivo perché, voglio ricordarlo a tutti, io non mi sono candidato CONTRO qualcuno…!!

Chiudo, consapevole di aver sacrificato del tempo prezioso per dedicarlo a chi non meriterebbe nemmeno un lontano pensiero, respingendo ai mittenti le illazioni e le falsità pronunciate in consiglio comunale, considerando le stesse un misero attacco al sottoscritto che, malgrado la mia totale indifferenza nei loro confronti, continuo involontariamente ad essere il loro incubo peggiore.

Ringrazio, ancora una volta, chi mi ha votato e ripone in me immutata fiducia e approfitto per salutare con l’immensa stima di sempre la comunità di Taurianova.

Nello Stranges

Consigliere Comunale e Capogruppo di Forza Italia