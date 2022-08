Quando si danno notizie di giovani vite spezzate da un maledetto nemico, spezza il cuore. Toglie il fiato e ci fa sentire deboli e inermi davanti al cospetto di una grandezza dove tutti prima o tardi arriviamo in quell’epilogo delle nostre vite. Le parole si sprecano davanti alla morte, diventando inutili.

Apprendere della morte della bellissima Iosè Speranza, un ragazza piena di vita di Taurianova, moglie del compianto Salvatore Muratore, scomparso a marzo dello scorso anno, riempie l’anima piena di dolore e di sgomento.

Noi vogliamo ricordarla con il suo sorriso e noi, come Redazione di Approdo Calabria sentiamo il dovere umano e morale di ricordarla, abbracciandoci al suo dolore ed a quello della sua famiglia ed al caro amico Gino Muratore.

Le nostre sentite condoglianze a tutta la famiglia e in particolar modo ai due figli Luigi ed Emma, da parte del Direttore e di tutta la Redazione di Approdo Calabria.