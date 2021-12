L’ordigno esplosivo ritrovato ieri davanti al parcheggio di Via Gemelli, apre uno spiraglio pericoloso sulla serenità di una comunità, lasciando attoniti e increduli come ancora alcune azioni assolutamente esecrabile possono ledere l’immagine di una città.

Ecco i particolari

La bomba era stata collocata davanti il parcheggio comunale di Tarianova, l’abitante di una casa adiacente convinto che si trattasse di un sacchetto della spazzatura con i piedi lo ha trascinato dall’altra parte del marciapiede, all’ingresso del parcheggio comunale. Due operai dell’Avr che erano stati inviati dalla ditta addetta alla manutenzione per pulire con i decespugliatori le erbacce, alla vista della busta l’hanno aperta per capire di cosa si trattasse per poterla smaltire. Alla vista della bomba hanno allertato la Polizia ed i Carabinieri, i quali si sono recati sul posto immediatamente transennando tutta l’area circostante, compreso il parcheggio, in quanto hanno verificato che si trattava di un ordgino esplosivo.

Nel sacchetto c’era l’indicazione precisa a chi era destinata la bomba? In quanto sembra che ci sia un manoscritto con il riferimento del destinatario della bomba.

Gli artificieri intervenuti da Reggio Calabria, hanno provveduto in un luogo sicuro al disinnesco dell’ordigno. Le indagini sono coordinate dal Capitano dei Carabinieri della Compagnia di Taurianova Borgese e dal Tenente Federico Di Giovanleonardo.