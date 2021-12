“Ioleggoperché”. Una grande mobilitazione nazionale, un obiettivo da raggiungere insieme: la lettura come passione da condividere e far crescere. Si tratta di un’iniziativa davvero intelligente per promuovere la lettura, un grande progetto sociale che coinvolge lettori di ogni età, librerie e scuole. Anche per il 2022 l’iniziativa dell’Associazione Italiana Editori (AIE) ha ripreso il via cercando di avvicinare i più giovani alla pratica quotidiana della lettura. I risultati degli ultimi anni sono stati eccezionali, a parte un piccolo arresto causa pandemia. Le biblioteche scolastiche sono fondamentali per accendere la passione della lettura, fin dalla giovane età. Per questo, anche la nostra scuola, l’Istituto comprensivo “Monteleone – Pascoli, egregiamente diretto dalla prof.ssa Maria Concetta Muscolino ha organizzato, tramite la referente, responsabile della biblioteca scolastica, ins. Giuseppina Santoro, una grande raccolta di libri che andranno ad arricchire il patrimonio librario a disposizione degli studenti. L’ins. Santoro è riuscita a coinvolgere tutta la popolazione scolastica in questo entusiasmante percorso che ha visto attivi e partecipi alunni e genitori, consapevoli che vale sempre il detto “un libro, cibo per la mente”. In un mondo globalizzato, divorato dai media tecnologici, tornare a sfogliare le pagine di carta, fare un volo a ritroso per sviluppare ed arricchire pensieri e idee, è una nuova conquista, quasi una novità per i più giovani. La nostra scuola è stata sempre sensibile a queste iniziative culturali e la stessa biblioteca è stata intitolata, alcuni anni fa, ad una giovane alunna, Federica Fava, scomparsa per un tragico destino. Un progetto nazionale così importante non poteva non sollecitare l’interesse della preside e della referente responsabile che credono fermamente nella grande opportunità di arricchire il territorio di cultura, creatività, fantasia, sogni, concretezza, tutti elementi e “alimenti” necessari per far crescere libertà, legalità, benessere psico – fisico. Noi ce lo auguriamo e continueremo a camminare dentro questo solco.