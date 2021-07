Dopo otto mesi di insediamento dell’amministrazione targata Biasi, iniziano oggi i lavori di manutenzione per la messa in sicurezza della SP 33 Quadrivio Russo – Bivio Bombino, mediante il rifacimento di tratti – estese – di manto stradale consequenziale allo sfalcio erboso, per rendere usufruibile una strada danneggiata ma di enorme interesse dato il vitale collegamento tra i due paesi confinanti: Taurianova – Rizziconi.

I lavori sono stati calendarizzati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e in seguito a degli incontri con il Dirigente del Settore Ing. Lorenzo Benestare e tecnici della materia, è oggi giunta l’ora di intervenire su una strada ormai dissestata e sdrucciolevole, in modo particolare per la mancata canalizzazione dell’ acqua piovana che di conseguenza arrivando a pieno dalla parte alta va a creare gravi disagi su tutto il territorio interessato.

Risultati perciò che rendono oggi un po’ appagati specialmente per la futura transitabilità dei mezzi di soccorso, fino adesso resa impossibile, nonché percorribile con una maggiore tranquillità dai mezzi agricoli delle Contrade taurianovesi che andranno a percorrere il loro tragitto senza rischio alcuno.

Lavori che proseguiranno anche presso la SP 34 Quadrivio Russo – Taurianova, strada che verrà bitumata lì ove necessario, intervenendo anche qui con un connesso sfalcio erboso e, inoltre, è prevista la pulizia del canale di scolo otturato in Contrada Pegara in aggiunta alla sistemazione dei guardrail divelti, gettati ormai all’interno dei canali, e messi nuovamente in funzione attraverso l’accertamento delle condizioni di sicurezza di tutte le barriere stradali a salvaguardia della circolazione.

Altresì, in Contrada Vatoni-Secchinella si procederà allo sfalcio erboso e alla bitumazione delle carreggiate lì ove vi sia la necessità, avendo effettuato un sopralluogo specifico con i tecnici e avendo loro indicato i tratti enormemente danneggiati.

L’intervento si presta a migliorare quindi la sicurezza e la fruibilità del transito sulle strade provinciali nel Comune di Taurianova.

La nostra gratitudine è rivolta all’Ingegnere Lorenzo Benestare, Dirigente del Settore Viabilità della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che con la sua disponibilità e organizzazione ha previsto e seguito gli interventi precedentemente descritti.