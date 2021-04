Dopo i soliti convenevoli di rito, inizia il Consiglio Comunale, “l’arbitro” Siclari (Salvatore), fischia il calcio d’inizio e passa la palla, non prima della solita solfa di un solo intervento nei preliminari.

Rompe il ghiaccio il capogruppo Dem Simone Marafioti, rimarcando la questione del consigliere di maggioranza Raffaele Scarfò sull’assembramento durante una festa privata (con prove audio/video), in quanto sono state vittime di una “gogna” nei social. In quanto le restrizioni in vigore in un momento pandemico attuale, “vedere che un consigliere con una delega alla sanità di trovarsi in questa situazione ha destato preoccupazione”, di contro abbiamo ricevuto la minaccia di querela. E quest’ultima non essendo ancora arrivata, lo stesso Scarfò non potrebbe formalizzare alcuna querela, continua Marafioti, “in quanto controproducente perché presenti altre persone e non devono essere tirate in mezzo”.

Marafioti (e meno male che aveva detto che era breve), ancora continua dicendo che aveva chiesto le dimissioni di Scarfò (ma solo di Scarfò?), in quanto protagonista anche dei vaccini shakerati al Centro Vaccinale. E Marafioti continua, sempre “breve”, un eufemismo a questo punto perché si rivolge sempre a lui “per la situazione pandemica in città” in quanto i positivi sono più di quelli comunicati dal bollettino comunale. E sempre nella sua “brevità” Marafioti, parla del “nascondere i contagiati” perché tali condizioni potrebbero “portare allarmismo”. E poi, sempre per la “brevità” di Marafioti, si rivolge al sindaco sull’ingresso dei giornalisti in Aula, sull’ingresso di un componente durante il Civico Consesso e che magari si potrebbe allargare l’ingresso a più di uno (noi siamo qua eh, per le norme anti Covid ci teniamo distanti e ci siamo per il rispetto, soprattutto, dei nostri tantissimi lettori).

Ecco che parla Raffaele Scarfò che risponde subito alla domanda “più sensata” (?), sui dati dei contagi del “dici ca” (?), pure noi eh ci basiamo sui “dici ca” dei boatos (attendibilissimi). E non siamo noi la testata vicina (ma lo sappiamo che sono più i positivi rispetto a quelli dichiarati, ognuno ha i suoi “boatos”). Tra un comico che dice cose importanti (?), Scarfò sulla questione festa, dice che ci sono inquirenti in merito ad accertare i fatti e non chi ha puntato il dito (Taurianova Futura), ed ecco la reazione, perché siccome nella scorsa amministrazione c’erano persone indagate e nessuno ha detto nulla, il nesso non lo capiamo, ma per amor di cronaca riportiamo lo stesso la dichiarazione di Scarfò.

Scarfò dichiara di non dimettersi perché i suoi elettori gli chiedono di continuare la sua azione politica da cinque anni, producendo nei primi sette mesi dell’Amministrazione Scionti ben sette mozioni. E in questi primi mesi di questa Amministrazione non è rimasto mai fermo a “costo zero”, producendo una serie di iniziative ed alla sua caparbietà è stato uno “sbloccatore” di tetti sopra la testa nelle case popolari.

Poi anche Scarfò, molto breve e non osiamo immaginare negli altro OdG, parla di una sequela di cose che ha fatto dall’inizio di questa settimana. A proposito dei social, lui non vive di social e non fa montaggi per “sputtanare” la gente, ha detto proprio così. E che l’opposizione nella loro rara presenza solo per protocollare interpellanza. E alla fine, eccola legge del contrappasso, Scarfò chiede all’opposizione di dimettersi (sic!).

Però ammette che qualche errore c’è stato! E con il “disgusto” di Scarfò ed al ringraziamento per chi si è messo a disposizione per il Centro Vaccinale, dal dott. Casella, alla Croce Rossa fino alla Pro Loco e ancora, ringrazia i candidati, gli ufficiali medici e di marescialli… e noi ringraziamo anche chi ci segue. Ciao mamma, guardo come mi diverto…

Daniele Prestileo a seguire parla dell’invio delle cartelle di pagamento, alcune già prescritte e altre già pagate, e quindi il disagio è grande visto che alcuni hanno perso le ricevute di pagamento, oltre al costo esoso delle raccomandate. Poi parla della messa in sicurezza della strada di Amato, vista la presenza di tanti bambini che frequentano la strada, propone di dossi o autovelox, per evitare ipotetici incidenti. E come Fratelli d’Italia hanno a cuore le strade, i fossi…ops… le buche e portare le denunce nelle sedi opportune. Ed invita a fare un’uscita unica della maggioranza sulle note stampa.

Nello Stranges di Forza Italia, parla della sua richiesta della situazione di Razzà e della Pedemontana sul disagio di accesso ai fondi agricoli di alcuni proprietari terrieri e che forse si è trovata una soluzione e quindi invita al sindaco di sollecitare la Città Metropolitana affinché si sveltisce la questione.

Poi parla dell’impegno della Pro Loco e sul loro impegno, parla anch’esso del comportamento di Scarfò, ma disapprova l’enfatizzare ogni minimo errore perché non danno una bella immagine di Taurianova fuori. E che chiedere le dimissioni sia stata una richiesta esagerata, e risolverla con una “tiratina di orecchie”. Ed ecco che arriva Aristotele, che le persone che non commettono mai errori non esistono.

Prende la parola il sindaco Roy Biasi, anzi no… si passa al primo punto dell’OdG con l’interpellanza di Lazzaro e Prestileo, i quali parlano della “scarsa manutenzione” perpetrata dall’assessore con delega (il vicesindaco Caridi), in quanto ci sono molte lamentele da parte dei cittadini e sulla questione dei tributi che arrivano in merito alla raccolta dei rifiuti. Per conoscere se sono state fatte contestazioni alla ditta appaltatrice e a che titolo il vicesindaco dà delle direttive e si richiede risposta orale.

Risponde Nino Il Moro… ops… Caridi, per i fatti citati non si è dovuto procedere alla sanzione in quanto è previsto nel cronoprogramma del mese di aprile che nello specifico riguarda cortili scolastici ed altro. E che le prove fotografiche potranno essere verificate alla fine del mese di aprile. Stilando (leggendo) una serie di interventi che saranno effettuati ad aprile. Alla domanda numero 2 risponde, citando leggi e articoli Nino., sì lui, e che nel caso di specie saranno verificate le inadempienze come descritto dal capitolato d’appalto.

Mentre alla domanda numero 3 sull’appalto integrato è stato nominato un responsabile. Il vicesindaco invece come organo politico ha il compito di verificare che tutto venga fatto come controllore.

Alla quarta domanda, il direttore di esecuzione farà scattare tutte le condizioni sanzionatori a tutela dell’Ente. Noi non abbiamo capito nulla. Però intanto Lazzaro risponde, che il tutto rimane nell’ordinario, ma c’è un però, che l’Avr ha un piano e che l’Ufficio Tecnico deve dare delle direttive e la polemica si apre tra le direttive dell’Ufficio Tecnico e quelle di Caridi, “ma non è un problema”. Ma se non è un problema che interpellate a fare? E finalmente, stasera festeggiamo che, alla Via Trento e Trieste è arrivata la spazzatrice. Mi fermo un attimo per bere un bicchiere di Chianti d’annata in onore della spazzatrice.

E poi la diatriba sulle foto, come se ci trovassimo su “Novella 2000” e non in un’Aula consiliare, una sorta di battaglia tra paparazzi da gossip per delle foto. Poi si parla dei disservizi sulla consegna dei sacchetti, vanno tutti da Lazzaro a lamentarsi, e Caridi va a controllare. E dopo il segretario comunale, riprende Lazzaro se si dichiara soddisfatto e così che Lazzaro mette un “like”. Perfetto. Quanto fa una spazzatrice?

Prende la parola il sindaco Roy Biasi, stavolta sì, parla del punto delle commissioni consiliari, ringraziando l’ex consigliere Rocco Sposato in quanto nella scorsa consiliatura si era battuto affinché si istituissero e che non contento, poi per tale motivo di non istituirle fece cadere Scionti (e proprio questo il motivo, a voglia)… anche noi ringraziamo l’ex (Ei fu) Santo Roccu.

Parla il consigliere Raffaella Ferraro prima della dichiarazione di voto, in quanto rivolgendosi al sindaco, non ha coinvolto la minoranza rispetto alla volta scorsa, quando si doveva discutere delle commissioni non era presente. E quindi voleva ascoltare un minimo di riconoscimento per il lavoro svolto di “unione” e invece non è stato fatto.

Dopo Ferraro parla Scarfò che precisa di essere all’epoca capogruppo e che non è mancato mai ad una riunione dei capigruppo. E che si diceva in ogni consiglio comunale l’istituzione delle commissioni e che da atto in questo periodo di poterli attuare per la collaborazione della minoranza.

È la volta dell’ex sindaco Fabio Scionti, intanto ringrazia per le “lezioni di vita” impartite da Scarfò, ovviamente è ironia, è giusto precisarlo. Dimenticano tutti che egli stesso aveva cambiato lo Statuto per istituire le commissioni e che la commissione prefettizia le aveva eliminate. E che il merito è dell’Amministrazione Scionti se oggi si possono fare le commissioni.

E che non c’è mai stata la collaborazione della maggioranza la volta scorsa e che ci siamo dimenticati nei quattro anni della minoranza dell’epoca, ovvero nella scorsa amministrazione. E che oggi è facile fare i tuttologi, ma occorre anche voltarci indietro e non solo guardando il presente. Soprattutto cosa veniva scritto nei social contro l’ex amministrazione Scionti e che mai ha parlato male di Taurianova, cosa che non possono permettersi altri consiglieri comunali e che oggi fanno i “tuttologi”.

Intanto vengono istituite le 5 commissioni con tutti i gruppi, quelli che hanno un solo componente entrano in tutte le cinque commissioni. Mentre negli altri sono stati scelti per ogni gruppo così suddiviso:

I: Fuda, Arcuri, Barca, Ferraro, Prestileo, Marafioti e Stranges. II:Fuda, Gallo, Barca, Scionti, Lazzaro, Marafioti e Stranges. III: Fuda, Gallo, Papalia, Scionti, Lazzaro, Marafioti e Stranges. IV: Calapà, Ursida, Scarfò, Ferraro, Lazzaro, Marafioti e Stranges. V: Calapà, Ursida, Di Giorgio, Ferraro, Prestileo, Marafioti e Stranges.

Si è votato per “l’immediaata esecutività”…solita solfa e così via per il terzo e il quarto punto all’OdG.

E si inizia a parlare di Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e poi del Bilancio di Previsione…



