Taurianova, in via La Resta ci sono dei cani che terrorizzano gli abitanti del quartiere

Una situazione insostenibile. Pronta una raccolta firme per sollecitare chi deve decidere a prendere decisioni definitive, senza fare orecchie da mercante

Nella zona alta di Taurianova, precisamente in Via La Resta ci sono dei cani che terrorizzano i residenti. Proprio l’altro giorno il proprietario ed il suo cagnolino al guinzaglio sono stati aggrediti da questi cani pericolosi. Il povero cagnolino ha subito la peggio con oltre venti punti di sutura . Una situazione allarmante che deve far riflettere il sindaco e le forze dell’ordine nel trovare una soluzione di sicurezza per gli abitanti. Bisogna aspettare la tragedia per intervenire?