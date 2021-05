Ieri il bollettino comunale a Taurianova riportava l’integrazione di altri tre nuovi contagi secondo i dati dell’Unità di Crisi della Prefettura, dato che faceva aumentare a 99 gli attuali positivi in città (20 nelle frazioni e 79 al centro).

Ma purtroppo la notizia è stata anche la chiusura di ben tre plessi scolastici e una classe, si tratta del plesso della Zaccheria, Istituto comprensivo “Monteleone–Pascoli” è stato chiuso fino a venerdì 21, dopo un caso accertato di positività tra il personale scolastico con ordinanza n. 37/2021 firmata dal sindaco Roy Biasi la quale ha disposto la chiusura fino al 21 maggio p.v. a causa di positività riscontrate per casi di positività del personale scolastico ed è per questo che è stato disposto “Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.-Per il tramite del proprio referente Covid-19, la quarantena (fino all’esito del relativo tampone) di tutti gli alunni, gli insegnanti e il personale delle suddette strutture, entrati in contatto con i soggettifamiliari di soggetti risultati positivi di cui in premessa, o per quanto occorra attenendosiscrupolosamente alle relative disposizioni dettate dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASP competente, come riportato nelle note in premessa citate in merito alle modalità ed al periodo di osservanza di quanto stabilito”.

Mentre i plessi scolastici della frazione di San Martino, riguardano la scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “Sofia Alessio–Contestabile” e la terza classe sezione A, della scuola primaria “Monteleone” facente parte dell’Istituto comprensivo “Monteleone–Pascoli”, tali scuole sono state chiuse con ordinanza n. 38/2021:

Scuola Infanzia plesso San Martino I.C. Alessio Contestabile fino al 17.05.2021.

Scuola Secondaria di I° plesso San Martino I.C. Alessio Contestabile fino al 18.05.2021.

Classe III° sez.A Scuola Primaria Monteleone I.C. Monteleone Pascoli fino al 20.05.2021.

Vista la positività accertata di alcuni alunni, tutti rimangono con obbligo di quarantena fino all’esito dei tamponi.

La situazione è che siamo in “Zona Gialla”, ma c’è sempre una sorta di “allerta rossa”, specie tra i ragazzi e i bambini.

(GiLar)