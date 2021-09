Grande successo per l’evento “Il rombo delle Rosse” svoltasi a Taurianova il 19 settembre scorso. Una domenica speciale la quale ha unito la passione per le “Rosse” con la solidarietà.

L’evento voluto e organizzato, dalla dott.ssa Angela Foti, presidente dell’Associazione “Prendiamoci per mano… uniti si può”, con la collaborazione del club “Rosso scuderia Catanzaro” e del club “Scuderia Rosso Corsa 150”, a favore dei bambini e dei ragazzi con bisogni speciali.

Da anni l’Associazione presieduta da Angela Foti situata a Taurianova si adopera nel territorio regionale promuovendo eventi e progetti a favore di bambini e ragazzi, prestando particolare attenzione a coloro con bisogni speciali, favorendone l’integrazione sociale.

La presidente Angela Foti afferma vista l’ottima riuscita dell’evento che, “È stata una domenica unica, un grande momento di divertimento e socialità. I nostri bambini e ragazzi speciali si sono davvero emozionati – continua la presidente – soprattutto nel vederli felici, il mio cuore si è riempito di gioia”.

La stessa ha voluto ringraziare i presidenti dei club delle “rosse” di Catanzaro e Reggio Calabria, i ferraristi e l’Amministrazione Comunale di Taurianova nonché tutti gli sponsor che hanno consentito la buona riuscita dell’evento.