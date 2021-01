Dopo diverse e attente riunioni svoltasi tra l’amministrazione comunale e la categoria degli ambulanti, dalle quali sono emerse le effettive criticità in cui versavano quest’ultimi, si è deciso di riportare l’ordine nel mercato settimanale Taurianovese.

La collaborazione è stata proficua e per questo l’ assessore al commercio Massimo Grimaldi e il consigliere Mariella Calapà dopo aver accolto le varie istanze degli ambulanti, sono riusciti in pochissimo tempo a far tornare il mercato del “giovedì” nell’area dove è sempre stato.

ll mercato – ha spiegato l’assessore – è un appuntamento di fondamentale importanza per il commercio e per i cittadini Taurianovesi.

Si è deciso di garantirne quindi lo svolgimento nel modo migliore possibile.

Per quanto possibile, vista la situazione Covid, il nostro obiettivo è quello di permettere anche agli ambulanti di lavorare.

L’invito è di mantenere le distanze, di rispettare in ogni caso le norme per il contenimento della pandemia e indossare correttamente la mascherina, detergendosi le mani prima e dopo aver toccato buste o altra merce in generale.