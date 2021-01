Dopo una riunione con Ana Ugl Associazione Nazionale Ambulanti rappresentata dal presidente Michele Florio con Segretario Antonino Corica e il Comune di Taurianova con il sindaco Roy Biasi ed il vicesindaco Antonino Caridi e l’assessore di competenza Massimo Grimaldi.

Si è deciso di far ritornare il mercato del giovedì alle vecchie origini, e quindi nei fatti rimuovere la “zona” che interessava la Via Senatore Loschiavo e posizionare il tutto in un’unica “zona” gli operatori commerciali.