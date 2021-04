Taurianova, il l Pd ha intrapreso la strada giusta, le sezioni locali devono essere incluse

Accogliamo con entusiasmo la linea dettata dal nuovo segretario Enrico Letta, il quale nel discorso d’insediamento ha rimarcato un concetto spesso sottovalutato:” Il Pd deve uscire dalla ZTL e tornare ad essere un partito di prossimità”. Tale metafora ha avuto, all’indomani dell’elezione in assemblea, una tempestiva conseguenzialità. Essa consiste nella stesura, da parte di ogni sezione, di un “Vademecum” contenente 21 punti programmatici, discussi e sintetizzati dai militanti. I punti sono tanti, e seguono il discorso dello stesso segretario. Dalla salute alla cooperazione internazionale, passando per l’Europa dei diritti e della sostenibilità, per arrivare a ad un’auto critica dello stato di salute del Partito stesso, preda di correnti e scissioni ed in grave crisi d’identità. Quello che il segretario Letta ci chiede è di tornare ad essere protagonisti della politica, tramite la partecipazione e la discussione, ridando dignità alle sezioni locali, arterie fondamentali dentro le quali si sviluppa la coscienza e la cultura partitica, luoghi necessari alla formazione della classe dirigente del domani, oggi purtroppo lontane dai dirigenti e dunque fuori dai luoghi decisionali.

Con questo comunicato vogliamo ringraziare il segretario Letta per l’opportunità, certi che un partito inclusivo, che discute e partecipa, è un partito sano.