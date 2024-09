Riceviamo e pubblichiamo una lettera firmata da parte di alcuni lettori del nostro giornale che si lamentano per le condizioni in cui versa Piazza Italia insieme a delle segnalazioni inerenti alla questione di quanto è rimasto dopo gli eventi estivi. La pubblichiamo integralmente per dovere di cronaca e di sensibilizzazione.

LA LETTERA

EFFETTI COLLATERALI DOPO LA GRANDIOSA ESTATE TAURIANOVESE

E siamo giunti (finalmente) o forse ancora no, alla fine dell’estate taurianovese, piena di avvenimenti culturali e spettacoli di ogni genere e forma. Quest’anno anche la tradizionale festa in onore della nostra Padrona e signora Maria SS.SS della Montagna si è protratta oltre, alleluja!

Ebbene, ma dopo una estate infinita, eccoci al resoconto finale, resoconto che a dire il vero e pensiamo senza smentita alcuna, ancora una volta, ha privilegiato indubbiamente i commercianti (bar, pizzerie, paninoteche ecc. ecc.), locali sempre pieni con buona pace dei lavoratori dell’ex AVR che ogni giorno hanno dovuto rimuovere quintali di spazzatura lasciata in ogni dove, persino sui davanzali delle case private, sulle porte, nelle fioriere del corso XXIV Maggio, per non parlare di quelle (vuote) di via Roma, già oggetto di pellegrinaggio attualmente parcheggiate ai lati onde consentire alle macchine di sostare e quindi impedire il normale passaggio ai pedoni che ogni volta rischiano di farsi ammazzare!

Come detto, quindi, tasche piene per i locali (special modo quelli di Piazza Italia…) e danni collaterali per le tasche dei cittadini!!

La devastazione della piazza principale di taurianova e dei taurianovesi ne è la prova lampante! Basta guardare le foto!!

Si dirà che molti dei danni siano gli effetti di una piazza fatta male (ricordiamo che i lavori furono completati nel 2002 come riporta la targa ai piedi del monumento ai caduti) proprio quel monumento anch’egli vittima dello scempio perpretato ora da questi ora da quelli che si sono divertiti a disegnare sulla lapide riportante i nomi dei caduti!

Ma vogliamo parlare della devastazione generale cui versa l’intera piazza!?

Forse non c’è bisogno di tante parole, basta farsi un giro intorno o guardare le foto, una vera e propria vergogna per una città che vuole riscattarsi con la cultura, una vergogna per tutti…inteso.

Adesso probabilmente qualcuno penserà che sia un monito o una critica sotto l’aspetto politico, niente di tutto questo, sicuramente l’Amministrazione ha le sue, a nostro parere, colpe di gestione di un sito che dovrebbe essere ad appannaggio di tutti i taurianovesi e che dovrebbe essere davvero il biglietto da visita per tutti coloro che vengono da fuori città, come ad esempio i molti concittadini emigrati cui le considerazioni sono state “bene gli spettacoli, ma vedere una piazza così devastata non è sinonimo di funzionalità e di civiltà per una città come la nostra”.

Detto questo, pensiamo che ogni concittadino debba farsi un esame e una riflessione sui propri comportamenti, poi, magari prendersela anche con chi ha il dovere di tutelare il bene comune, ma, prima ancora, guardarsi allo specchio.

Dal canto nostro, auspichiamo che la piazza simbolo di Taurianova venga al più presto rimessa “a posto”, auspichiamo che dopo una estate dove migliaia di persone hanno bivaccato, ballato, bevuto e pisciato in ogni dove venga magari lavata a dovere, visto i molti bambini che ci giocano. Auspichiamo che venga disposto ai commercianti che hanno certamente guadagnato parecchi euro di contribuire alla disinfestazione dei luoghi concessi per le attività, anzi, a dire il vero avrebbero dovuto farlo ogni giorno visto che viene elargito un servizio di ristorazione all’aperto.

Auspichiamo, ancora, che vengano rimossi i contenitori “del vetro”, a proposito…dietro la Chiesa del Rosario che ci azzecca un contenitore che occupa l’intero marciapiede?! il quale contenitore costringe chiunque passi a scendere in strada e farsi ammazzare dagli automobilisti che per la verità non sanno che devono dare sempre e comunque la precedenza ai pedoni! gli altri come volevasi dimostrare non fanno altro che dare “l’imput” a chiunque di buttare la qualunque tranne che il vetro (ahimé).

Detto ciò, nessuno se la prenda se diciamo che siamo un pò tutti “lordazzi”, forse è una questione culturale, forse…ma, tant’è, dobbiamo prendere atto sopratutto (e questa la nota più dolente) che abbiamo giovani e giovanissimi strafottenti, senza nessun senso civico, ecco, questo dovrebbe preoccuparci di più. Ad Majora semper!