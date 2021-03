A seguito di quanto emerso in data odierna tramite comunicazione del Sindaco Biasi, in relazione alla positività al Covid-19 di un consigliere comunale di maggioranzadel comune di Taurianova, riteniamo necessario esporre in maniera chiara ed esaustiva lo sdegno procurato dalla visione delle immagini ritraenti il consigliere comunale Raffaele Scarfò. Tali immagini circolanti sui social ritraggono il consigliere Scarfò, delegato alla Sanità, festeggiare allegramente un compleanno, senza il benché minimo rispetto delle regole in materia di prevenzione del contagio. L’accaduto, già grave di per sé poiché VIETATO dalla legge, dimostra la grande irresponsabilità di chi da tempo si erge a difensore e promotore di iniziative in campo sanitario. La prova visiva che la cittadinanza, con profonda indignazione condivide massivamente, denuncia il consigliere Scarfò, in quanto fotografato con un gruppo di amici intenti a celebrare una ricorrenza, una festa, all’interno di una casa privata, creando difatti assembramenti copiosi, senza nemmeno l’utilizzo delle necessarie mascherine. Scarfò, già protagonista negativo di immagini che lo immortalavano intento a manipolare delle fiale vaccinali, ritorna oggi a umiliare l’intera cittadinanza, mettendo però a serio pericolo tutti coloro che, ingenuamente, lo frequentano, soprattutto se si considera la comunicazione odierna dello stesso Biasi, che informa i consiglieri della positività di un collega di maggioranza, risultante POSITIVO al coronavirus. In una situazione delicata come quella che da tempo sta vivendo l’intera popolazione mondiale, è avvilente appurare che un rappresentante del popolo non rispetti alcun protocollo, anzi violi ogni norma, facendone addirittura vanto sui social.

Alla luce di quanto esposto, valutate le circostanze e la gravità delle azioni del Consigliere Scarfò, a nome del Partito Democratico di Taurianova e del Comitato Civico, rappresentate nel civico consesso dai consiglieri Marafioti, Scionti e Ferraro, si chiedono le dimissioni immediate del Consigliere Raffaele Scarfò.