Il consigliere comunale Girolamo Gallo , detto Mino, il 1 giugno 2021 si è dimesso da co.co.co. del consiglio regionale della Calabria. La lettera inviata al consigliere regionale Mimmo Giannetta è stata protocollata il 3 giugno. Non si comprende per quale ragione il nome di Gallo risulta al 27 luglio negli elenchi degli uffici regionali. Lo stesso consigliere comunale Gallo interpellato dalla redazione di Approdo ha precisato che non solo si è dimesso per motivi personale dall’incarico ricevuto oltre a non aver percepito nessuna indennità economica. A questo punto rivolgiamo un appello al presidente Aruzzolo di voler al più presto provvedere a risolvere la vicenda per non incorrere ad errori non voluti.