Siglato un protocollo d’intesa che rafforza il partenariato formato dal Comune per affiancare scuola e famiglia nella prevenzione di quelle fragilità sociali che spesso sono alla base della povertà educativa riscontrata nel territorio.

A firmarlo, nel municipio di Taurianova, sono stati il sindaco Roy Biasi, la dirigente scolastica Maria Concetta Muscolino e Caterina Deleo, presidente della cooperativa Metauros che opera in convenzione con i servizi sociali dell’ente.

Il documento punta all’attuazione di un finanziamento che l’Ambito sociale territoriale con Taurianova capofila ha ottenuto nel quadro della missione 5 del Pnrr, che favorisce su scala nazionale il cosiddetto P.I.P.P.I (Programma di intervento e prevenzione dell’istituzionalizzazione), con cui si interverrà – su richiesta delle famiglie – per una presa in carico fino a 30 casi.

L’intesa stabilisce fino al marzo 2026 la durata dell’intervento e potenzia la collaborazione con l’istituto scolastico cittadino secondario di primo grado, i cui docenti – previo un incontro informativo che si terrà a breve – saranno nelle condizioni di segnalare gli alunni che si potranno avvantaggiare del supporto specializzato.

La firma del protocollo è stata preceduta da un confronto, servito a fissare un cronoprogramma stringente per l’avvio delle attività, al quale per il Comune ha partecipato l’assessore alle Politiche sociali Angela Crea con i delegati dell’Area Welfare Francesca Barbara e Giuseppe Bornino.

L’impegno delle operatrici della Metauros sarà modulato con azioni, fuori dall’orario scolastico, da svolgere nella sede del Polo sociale di via Sofia Alessio e nell’abitazione della famiglia a cui si offre gratuitamente aiuto e consulenza.

«Si tratta – dichiara l’assessore Crea – di un intervento che si integra con quelli che già i nostri uffici garantiscono per contrastare le fragilità sociali e la povertà educativa, migliorando in questo caso quel metodo innovativo che affida alla famiglia un ruolo nevralgico per supportare l’apprendimento degli studenti che la nostra scuola garantisce».

Nel sottolineare l’importanza di migliorare la strutturazione della “rete comunale” contro la dispersione scolastica, la dirigente Muscolino ha garantito «un tipo di coinvolgimento vigile, sensibile e professionale dei docenti, in modo che anche attraverso un linguaggio responsabile si possa rafforzare quella fondamentale alleanza con la famiglia che per noi è imprescindibile». L’attuazione del programma P.I.P.P.I, ottenuta anche in ragione delle performance ragguardevoli garantite nelle precedenti annualità, si riferisce in questo caso ad una scuola – l’istituto comprensivo Sofia Alessio Conestabile Monteleone Pascoli – che ha dimensioni notevoli, oltre 1500 alunni distribuiti in 11 plessi – ma dà vita adesso ad un sistema replicabile negli altri 9 Comuni che formano l’Ambito sociale territoriale.

«Anche in questa materia – commenta il sindaco Biasi – la buona pratica che i nostri servizi sociali hanno potuto sperimentare negli anni offre giustamente condizioni di vantaggio per tutta l’associazione dei municipi, garantiti da una pianificazione che lascia una porta aperta alla coprogettazione virtuosa del privato sociale e alla visione comprensoriale degli interventi possibili. Sono grato a quanti hanno lavorato per consentire a Taurianova di fornire un modello che migliora il suo ruolo di riferimento nell’Ambito, rendendo quindi ulteriormente possibile migliorare quelle performance che per rendicontazione e qualità degli interventi hanno già ottenuto ampie premialità dalla Regione, uniche nella Piana di Gioia Tauro».