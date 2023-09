«Il Comune assumerà, tramite concorso pubblico, 3 operai specializzati che l’Ente, dopo la selezione curata da una commissione d’esame, attraverso prove scritte, orali e pratiche, inquadrerà con una contratto a tempo indeterminato». Lo annuncia il sindaco Roy Biasi, in tal modo ribadendo i criteri di trasparenza e pubblicità che ispirano l’azione dell’amministrazione comunale, che in questo caso si accompagnano all’efficienza che tale procedura concorsuale dimostra.

«Non capita tutti i giorni infatti – commenta il sindaco Biasi – che i Comuni si trovino nelle condizioni di assumere nuovo personale, viste le ristrettezze economiche con cui gli enti locali spesso fanno i conti per via di ataviche difficoltà dovute anche al progressivo taglio dei trasferimenti dello Stato. Ecco perché, l’occasione di lavoro stabile che in questo caso l’Ente offre è per noi motivo anche di una soddisfazione in più, che voglio segnalare per un lavoro paziente e competente che i nostri Uffici, segnatamente quello del Personale e dell’Area Finanziaria Economica, hanno portato avanti in questi anni».

Il Comune si è affidato al portale nazionale www.inpa.gov.it per il ricevimento in via esclusiva delle domande di chi aspira a partecipare al concorso, mentre la consultazione del bando rimane possibile anche sul sito internet del Comune o accedendo al palazzo municipale. Gli operai specializzati da assumere andranno a rimpinguare l’organico dell’Area Tecnica, recentemente fornita di altri mezzi meccanici che gli operai assunti dovranno essere in grado di guidare.

«Abbiamo scelto non a caso di potenziare questo Settore tramite assunzioni definitive – prosegue il sindaco – convinti che non la precarietà del lavoro, bensì la sicurezza di far parte in maniera stabile di una squadra, motivi il personale nella convinzione di operare per il bene di Taurianova, quello più immediato di cui i cittadini si accorgono subito, chiedendo risposte efficaci che noi oggi siamo in grado di garantire anche grazie al recente investimento che potenzia considerevolmente il parco mezzi comunale».

«In questi anni – commenta l’assessore al Personale Simona Monteleone – abbiamo operato con oculatezza, proprio per porci nelle condizioni di effettuare gli innesti giusti nella pianta organica, prosciugando il bacino del precariato, stabilizzando gli ex Lsu Lpu, accompagnando con interventi mirati il turn over in corso, e programmando le necessità future per salvaguardare un organigramma che deve rispondere alle esigenze accresciute della città. Finita la fase del precariato, con decine di stabilizzazioni fatte possiamo affermare che Taurianova si piazza ai primi posti dei Comuni della Calabria che hanno dato risposte concrete ai tanti precari. La missione non è finita poiché puntiamo a dare anche ai TIS (tirocini di inclusione sociale, ex mobilità in deroga) quanto dovuto, essendo una risorsa indispensabile per il nostro ente. Vista la delega al Personale assegnatami dal sindaco, mi considero estremamente soddisfatta per i risultati fin qui ottenuti nella battaglia contro il precariato».

Il bando indica il 15 settembre 2023 quale scadenza ultima per presentare domanda di partecipazione.