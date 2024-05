È puramente un fatto casuale che nella capitale del libro 2024 Taurianova, vi sia il compositore Ernesto Marziale che ha inteso liricizzare in musica, con una sua composizione melodica, i versi di una poesia del poeta Giosuè Carducci, che fa parte della raccolta rime nuove intitolata “maggiolata “dove si esalta il risveglio della natura, sia nell’emisfero Celeste che in quello terrestre, il comportamento delle piante e dell’umano sentire degli uomini, in tutti i suoi contrasti. L’opera di Carducci, dal punto di vista editoriale, è tutelata con copyright dalla casa editrice Zanichelli di Bologna, alla quale il compositore si è rivolto per ottenere la liberatoria al fine dell’utilizzo e della pubblicazione di questa grande opera rielaborata in chiave musicale, con una bellissima melodia. Marziale con questa operazione culturale ha inteso valorizzare e ricordare la letteratura poetica dell’Ottocento italiano attraverso uno dei suoi maggiori rappresentanti Giosuè Carducci.

Questo progetto è stato condiviso anche dalla cantante Soprano russa Alexandra Devyatilova artista musicista laureata in canto lirico al conservatorio tra “Arrigo Boito di Parma “che vive a Reggio Emilia, di grande talento che con la sua delicata e bellissima voce interpreta questo magnifico brano, di grande valore letterario e musicale. Alexandra Devyatilova sarà anche l’interprete del personaggio principale “Palmine” del film opera dal titolo “Les dames de Bordeaux” sempre dello stesso autore Ernesto marziale, ambientato nel periodo della belle époque nel 1910 in Francia, di cui lo stesso ha scritto il libretto in tutte le sue descrizioni sceniche e testi cantati e di cui ha composto anche la musica.

Les dames de Bordeaux è la seconda opera dopo la precedente ” La bagnarota”.

Opera dedicata alla mitica figura femminile di Bagnara calabra, che attraverso l’azione musicale del compositore Marziale esce dal semplice folklore per entrare nella sfera culturale. Difatti è già approdata, da qualche tempo, all’ascolto e alla visione di decine di migliaia di visualizzazioni da parte di intenditori, iscritti ai gruppi della lirica internazionale, che oltre alle tantissime congratulazioni in diverse lingue giunte all’autore, qualcuno di loro ha già definito l’opera lirica “La bagnarota-un capolavoro italiano” il miglior auspicio e quello di vederla riconosciuta dai tanti direttori artistici di teatro che ci sono in Italia, per poterla vedere rappresentata scenicamente dal vivo, nei luoghi appropriati della lirica internazionale.