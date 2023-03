Il Ct Taurianova continua la sua fase di crescita dopo aver raggiunto la promozione in D2 maschile per l’anno 2023/202 , domenica 26 si è aggiudicato il Master provinciale maschile di Coppa Italia Tpra presso il circolo Sporting Stella del Sud di Reggio Calabria battendo in finale la squadra di casa.Le vittorie di Luigi Alessi contro Antonio Sarica (7/5 6/3) e di Christian Taverna contro Domenico Lenardo (6/2 6/3) hanno reso inutile il doppio, la squadra formata oltre che da Alessi e Taverna è composta da Annunziato Vizzari, Vincenzo Tripodi, Angelo Caruso,Fabio Taverna, Antonio Calivi e Capitanata da Giovanni Rodofili, si giocherà nel mese di Maggio il Master Regionale presso i campi del Tc Cosenza. Il sogno delle finali nazionali continua.