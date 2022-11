Riceviamo e pubblichiamo

Il sottoscritto, Avv. Giacomo Iaria, in qualità di Difensore di fiducia di

Sposato Francesco Domenico, nato a Taurianova, l’1.01.1971, espone

quanto segue.

Stante le vicissitudini che hanno visto coinvolto l’odierno assistito, si ritiene

di doverosa importanza illustrare debitamente quanto verificatosi, nell’ottica

di ovviare a ricostruzioni fuorvianti e non rispondenti alla realtà dei fatti.

L’assunzione di tale orientamento è volta ad assicurare idonea difesa al sig.

Sposato, tutelando la Sua persona sotto ogni qualsivoglia profilo.

Il sig. Sposato patisce un repentino e costante cambio di allocazione

detentiva che, a dire del DAP e degli istituti avvicendatesi, trae origine

nell’impossibilità di garantirgli le cure cui necessità, attesa l’assenza di ausili

e presidi medico-assistenziali. Invero, lo Sposato nel suo “turismo”

carcerario, andrà dal penitenziario di Reggio Calabria a quello di Vibo.

Valentia. Da qui, in considerazione dell’impossibilità suindicata e nota, verrà

trasferito presso l’istituto di Benevento. Tuttavia, anche qui si riscontrerà una

certa difficoltà di gestione del detenuto e delle criticità che ha in dote,

pertanto verrà prontamente trasferito, facendo rientro al penitenziario di

Vibo.

È lapalissiano osservare lo stato di obiezione cui versa la Difesa, ma è

doveroso farlo, così da far emergere lo stato di tangibile criticità, assenza di

tutela, incapacità logistica cui versano le nostre carceri e, malgrado, il

sistema penitenziario in generale.

Il programma di viaggio forzato patito dallo Sposato, ragionevolmente, lo ha

esposto a un rischio per le sue condizioni, determinando un acuirsi della

sintomatologia e una decisiva progressione della stessa.

Per doverosa e puntuale esplicitazione, si osserva che il Dr. Pangallo Nicola

veniva incaricato dal Tribunale del Riesame per l’espletamento di attività

peritali, al fine di valutare se il sig. Sposato versi attualmente in condizioni

di salute incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non

consentire adeguate cure presso strutture specializzate dell’Amministrazione

Penitenziaria.

Orbene, dalle attività espletate si rileva uno stato depressivo con

rallentamento ideomotorio unitamente a disturbi della memoria. A ciò si

aggiungano una serie di ulteriori patologie fisiche. Lo specialista,

opportunamente, osserva che il quadro presente è certamente il frutto di uno

stato detentivo patito da un soggetto con personalità di tipo ansioso, che

richiede una massima cura e assistenza sanitaria, giacché gli aspetti

psicopatologici potrebbero essere direttamente correlati con disturbi di tipo

organico.

È bene specificare che, come osserva il Dr. Pangallo, nei mesi sono diversi

gli interventi diagnostici e terapeutici posti in essere, tuttavia presentano tra

di loro una decisiva discordanza. Ebbene, tali evenienze sono plausibili se si

pensa ai continui trasferimenti cui sottoposto l’assistito. Invero, venivano

prescritti una serie di accertamenti postumi alle visite specialistiche, che

tuttavia non venivano espletati né programmati, giacché interveniva

l’ennesimo trasferimento da Benevento a Vibo.

All’attività peritale partecipava il medico legale Dr. Trunfio Antonino, in

qualità di CTP, il quale sin dalla lettura della documentazione sanitaria

osservava che lo Sposato sollecitamente doveva essere sottoposto a una serie

di esami strumentali e di laboratorio, indicati debitamente. Successivamente

alla consulenza effettuata dal Dr. Pangallo, il CTP osservava come fosse

“assolutamente necessario, inoltre, che Sposato Francesco, con urgenza, sia

trasferito presso una struttura ospedaliera (dotato, in particolare, di reparto

di Neurologia e di Neuroradiologia) ove possa essere sottoposto a esami

strumentali e di laboratorio”.

Ordunque, il Dr. Pangallo seppur condivide con il CTP che il sig. Sposato

debba essere sottoposto ad esami diagnostici, diversamente dissente in

merito all’eventuale trasferimento del detenuto in regime ospedaliero. In tal

senso osserva che il livello di assistenza sanitaria dei penitenziari è concepito

per far fronte a queste esigenze di salute ed è presente nelle vicinanze un

ospedale presso il quale effettuare gli specifici approfondimenti. Aggiunge

inoltre che il ricovero per fini diagnostici in assenza di urgenza medica non

risulta praticabile. Il Dr. Pangallo fa ulteriori precisazioni tra cui, la

prescrizione di un celere sostegno psicologico unitamente a un monitoraggio

psichiatrico, un aumento del numero settimanale di colloqui telefonici e

video, e la predisposizione di un percorso diagnostico finalizzato

all’espletamento di una serie di esami.

Atteso ciò, conclude per la compatibilità detentiva sicché osserva che quelle

da lui indicate, siano prescrizioni suscettibili di espletamento in regime

carcerario. Ribadisce, tuttavia, la massima attenzione sanitaria e il corretto

inquadramento clinico da concretizzare in tempi brevi al fine di tutelare il

diritto alla salute del sig. Sposato.

Orbene, rispetto alle risultanze del Dr. Pangallo unitamente all’esame

peritale effettuato nei confronti dell’assistito, è doveroso far emergere le

conclusioni cui giunge il Dr. Trunfio.

Invero il Dr. Trunfio in premessa esplicita che i segni neurologici registrati

a carico del sig. Sposato, che secondo il Dr. Pangallo “potrebbero essere

direttamente correlati con disturbi organici ancora non diagnosticati”,

diversamente sono da ricondursi nell’ambito di una probabile malattia di

tipo degenerativo/demenziale a carattere genetico-familiare.

Nelle pregresse attività medico legali che il Dr. Trunfio espletava

nell’interesse dello Sposato, si attestava che il fratello dell’assistito,

Giovanni Sposato, affetto da ipertensione arteriosa e, dall’età di 50 anni, da

una forma di Demenza (fronto-temporale) a carattere eredo-familiare

esordita (nel 2018) presenta il medesimo quadro clinico e radiologico

dell’odierno assistito. Trattasi di quadro caratterizzato da gliosi cerebrale

(osservata ad una RMN), astenia, dismetria indice naso, impaccio motorio e

fine tremore agli arti superiori (specie alle mani), deficit stenici all’emilato

sinistro, difficoltà di concentrazione, deficit della memoria di fissazione.

Stante le criticità tangibilmente emerse, il percorso diagnostico auspicato

anche dal Dr. Pangallo, deve orientarsi verso doverose indagini strumentali

atte a confermare – o confutare – quella che, allo stato, appare l’ipotesi

diagnostica più probabile, ovverosia una demenza familiare (FTD) in fase di

esordio.

Si specifica che al perito Pangallo, già in precedenza, venivano fatte le

osservazioni di cui sopra da parte del Trunfio, con indicazione di debiti esami

diagnostici da espletarsi, in specie PET amiloide e SPECT cerebrale, da

eseguirsi presso presidi sanitari altamente specializzati in tal senso. È

imprescindibile, stante la complessità del quadro clinico, che a queste si

aggiungano ulteriori indagini genetiche utili alla ricerca del gene MAPT

quale responsabile di FTD con sindrome extrapiramidale associata.

Le indagini ultime evidenziate traggono origine, tra gli altri, nella richiesta

espressa ai sanitari di ricorso all’uso di ascensore per gli spostamenti

unitamente al piantone, atteso lo stato di astenia manifestato dallo Sposato.

Le misure vengono debitamente concesse dai sanitari e della direzione della

casa circondariale di Vivo Valentia in data 29.03.2022.

Avalla in tal senso la richiesta di sostegno integrato da collocarsi alla data

del 18.05.2022, effettuata dalla Dr.ssa Filomena Speranza all’Istituto

penitenziario di Benevento ove trasferito il detenuto in quel momento. La

Dr.ssa in sede di colloquio trova lo Sposato in uno stato di forte deflessione

del tono dell’umore e inibizione nella comunicazione di contenuti emotivi.

Rileva inoltre difficoltà nella ricostruzione delle passate vicende, unitamente

a un disagio nell’adattamento. Pertanto, conclude per la richiesta di sostegno

integrato.

Nell’excursus sin qui evidenziato si ritiene imprescindibile fare ulteriore

menzione. Entrambi gli specialisti succitati riportano degli eposidi emersi

dal diario clinico del detenuto, altamente preoccupanti. Ci riferiamo a

reiterati gesti autolesivi non suicidari, a un tentativo anticonservativo

(tentativo di impiccagione), colloqui caratterizzati da spunti persecutori e

deliranti, soggetto trascurato nella persona con rallentamenti ideo-motori

unitamente a deficit mnesico.

Ora, riguardo all’asserzioni emergenti dai diari clinici gli specialisti traggono

valutazioni e consequenziali aspetti risolutivi opposti. Invero, il Dr. Pangallo

ritiene che sia “… assolutamente necessario e indifferibile che il sig. Sposato

sia sottoposto a sostegno psicologico e monitoraggio psichiatrico, che sia

incrementato il numero settimanale di telefonate e videochiamate …”

Il Trunfio, contestualizza gli accadimenti e trae delle ragionevoli

osservazioni in merito, ponendosi degli interrogativi pertinenti, tra gli altri

se la perentoria prescrizione può ritenersi concretamente realizzabile

all’interno delle strutture penitenziarie. Ancora si interroga in merito alla

allocazione carceraria, se può considerarsi motivo di un probabile

peggioramento dello stato di salute psichica del soggetto, ancor più laddove

risulti assolutamente necessario un sostegno psicologico e uno stretto

monitoraggio delle sue condizioni psichiatriche. Non di meno se la sua

condizione patologica psichiatrica incide negativamente sulla Cardiopatia

ipertensiva e sullo scarso controllo dei valori pressori, anche tenendo conto

nel corso della visita peritale ha riferito di aver ripreso a fumare circa 20

sigarette/die.

I dati anamnestici che lo Sposato ha debitamente riferito durante il colloquio

peritale, vengono sorprendentemente disattesi dal Perito del Tribunale e di

ciò ne dà atto il Dr. Trunfio. Tuttavia dagli stessi emerge una forte familiarità

per patologie cardio-vascolari: il padre è morto di IMA, uno dei figli è in

attesa di intervento cardiochirurgico di sostituzione valvolare in quanto

affetto da una valvulopatia mitralica congenita; il fratello maggiore è

anch’egli affetto da cardiopatia ipertensiva.

La condizione patologica cardio-circolatoria ha portato all’osservazione del

perito Pangallo circa “il corretto inquadramento dell’instabilità della

pressione arteriosa. Ebbene, tanto i sanitari, come emege dai diari clinici,

quanto il perito del Tribunale, inoltrano richiesta di un test da sforzo, talchè

possa essere valutata la riserva cronica del soggetto unitaante a ECG

dinamico e sec. Holter.

Ordunque dalle risultanze pervenute, il Dr. Trunfio ritiene che il sig. Sposato

non sarà in grado di eseguire un test da sforzo al cicloergometro o al tappeto

che possa considerarsi diagnostico o che possa avere valore predittivo. Il

detto giunge a tale osservazione in considerazione delle minorazioni fisiche

e psichiche dell’assistito. Pertanto, ritiene di prescrive, contrariamente al test

suindicato, una Tomoscintigrafia miocardiaca con stress farmacologico, al

fine di evidenziare eventuali stati ischemici del miocardio, seppur senza

impegno ergico da parte del soggetto.

L’urgenza e l’incontrovertibile necessità vengono avallate da due episodi

ben precisi. Invero ci riferiamo al 1 dicembre del 2021 quando il cardiologo

richiedeva il test di sforzo per Cardiopatia ipertensiva nonché al 19 gennaio

2022 ove lo Sposato aveva una crisi ipertensiva con valori pressori pari a

200/100 mmHg con una frequenza di 250bpm.

È evidente che le conclusioni del Dr. Trunfio abbiano caratura opposta e

oppositiva rispetto a quelle del Pangallo nella misura in cui osserva che il

giudizio riguardante la compatibilità dello stato di salute di Sposato

Francesco con lo stato di detenzione e la possibilità per lo stesso di ricevere

adeguate cure presso strutture specializzate dell’Amministrazione

Penitenziaria, anche alla luce degli esiti dell’osservazione specialistica

espletata (presso il Dipartimento di Salute Mentale S.S.M. Penitenziaria ex

OPG Giallo Basaglia di Benevento), NON possa essere espresso senza

prima aver ricevuto l’esito delle innanzi indicate indagini specialistiche e

strumentali e senza aver, da un lato, formulato una precisa diagnosi del

quadro clinico che affligge il periziando e dall’altro, verificato la effettiva

esecuzione all’interno dell’ambiente carcerario dello stretto monitoraggio

psicofarmacologico, psichiatrico e psicologico del soggetto anche tenendo

conto che gli specialisti in psichiatria che hanno avuto in cura Sposato

Francesco hanno sostenuto che “… lo stesso potrebbe eventualmente

giovarsi di un percorso terapeutico in un contesto diverso da quello

carcerario” (Cfr. relazione medica del 11/07/2022 a firma del dott.

Gianluca Figliola del Dipartimento di Salute Mentale S.S.M. Penitenziaria

ex OPG Giallo Basaglia di Benevento).

È chiaro come le cure cui necessità il sig. Sposato non possono in alcun modo

aver luogo presso Strutture specializzate dell’Amministrazione Penitenziaria

del tipo del Dipartimento di Salute Mentale S.S.M. Penitenziaria, ex OPG.

Di analogo tenore è la posizione del Trunfio nonché degli stessi sanitari del

suindicato Dipartimento di Salute Mentale, giacché in maniera perentoria

osservano che “l’ulteriore permanenza in questa struttura non giova

assolutamente al detenuto, anzi tende a peggiorarne nettamente il quadro

psicopatologico”.

Orbene, rispetto all’analisi clinico-diagnostica si ritiene di non dover

aggiungere nulla, dal momento in cui vi sono specialisti altamente

competenti che si sono pronunciati e, ragionevolmente deputati a farlo.

Diversamente, è sul versante difensivo, per quanto lapalissiano attese le

risultazione di cui sopra, che è necessario ribadire un concetto di

incontrovertibile incidenza.

Le misure custodiali, necessari presidi di repressione e prevenzione dei reati,

vanno certo intese nella loro accezione naturale, quella di assolvimento

dell’esigenza di rieducazione cui destinate. Ora, lungi da voler affermare il

contrario, non può ritenersi necessaria tout court una misura custodiale

prescindendo dalle condizioni di salute del detenuto.

È ragionevole ritenere come queste vengano nel caso in specie bypassate,

soprassedendo ai più basilari quanto primordiali diritti fondamentali

dell’individuo. Andando oltre una mera lezione costituzionalistica, nota ai

più, è fondamentale far luce sul dato emerso: il sig. Sposato necessita di

presidi medico-assistenziali non riscontrabili in misura inframuraria, non lo

osserva solo la difesa, ma con fermezza lo opinano gli specialisti che lo

hanno periziato.

Alla luce di ciò, è necessario riportare l’ago della bilancia fuori dalle carceri

e rammentare che vige nel nostro ordinamento un Principio Costituzionale

ex art. 27, a mente del quale le pene debbano essere mezzo di

rieducazione del condannato, certo non consistere in trattamenti

contrari al senso di umanità.