I residenti della Traversa prima di Via Toscanini non ce la fanno più. Siamo stati tempestati di messaggi dal settembre del 2023 fino stamattina dove un gruppo di residenti, vedendo la condizione pietosa della strada adiacente alle loro abitazioni, e considerando che si è creata un’altra perdita, ci hanno detto con forza e rabbia che, “Siamo intenzionati a fare un esposto alla Procura della Repubblica di Palmi”.

Alla fine di settembre del 2023 avevamo sollevato il problema, dopo qualche mese che era stata “acquisita” dal Comune di Taurianova. Alla nostra segnalazione aveva prontamente replicato il vicesindaco Antonino Caridi che aveva rassicurato i residenti con le seguenti parole, “Che quanto prima sarà effettuato un intervento manutentivo che risolverà definitivamente la questione annosa” e che in quel periodo stavano risolvendo altre impellenze come il “verde pubblico” e una questione dovuta alla “pericolosità degli alberi nelle piazze”.

Sono trascorsi 9 mesi ma la questione sta perennemente peggiorando e stamattina c’è un’altra perdita, oltre alle evidenti condizioni di pericolosità della stessa vista la condizione gravemente dissestata del piano stradale che si aggiunge alle già annose perdite d’acqua e che non si sa cosa ci sia sotto il tratto stradale per delle perdite che stanno seriamente preoccupando i residenti e che per tali motivi, stamattina ci hanno contattati per far sentire la loro voce insieme alla disperazione di una condizione annosa. Comprendiamo pure che per tale intervento occorre investire un corposo stanziamento di fondi e comprendiamo anche le difficoltà dell’Amministrazione Comunale che si è trovato il problema già dal suo insediamento. Ma noi riportiamo quello che ci è stato detto, “Non ce la facciamo più e stiamo andando a fare un esposto alla Procura”.

La Situazione attuale: