L’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro ha donato al Comune di Taurianova n.15 Carte Conad prepagate dal valore nominale di 20 euro. Con delibera di Giunta si è preso atto della donazione incaricando il 3° Settore di individuare nuclei famigliari indigenti. I Servizi Sociali hanno pertanto individuato nuclei famigliari in situazione di povertà derivanti da condizioni croniche di indigenza, disabilità gravi e presenza di minori a rischio derivanti da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Minorile.

Si ringrazia vivamente l’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro per la donazione e per i valori di solidarietà espressi nella scelta di destinare tale donazione alla Comunità Taurianovese per tramite dell’Amministrazione Comunale.