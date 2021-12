La strada che porta da Contrada “Furná”, che dalla Via Circonvallazione porta al cimitero di Iatrinoli, ormai da anni ridotta così, impraticabile. Vivono all incirca 7 famiglie, e la situazione è divenuta ormai impraticabile. I bambini non possono andare a scuola in scuolabus poiché rischiano di distruggere i pulmini, macchine in continuazione dai meccanici, e sono in una condizione disperata perché non sanno più cosa fare. La strada non è di competenza comunale, ma provinciale, abbiamo più volte scritto alla Provincia, senza mai nessuna risposta.

Oltre alla strada dissestata c’è anche la problematica acqua, sia noi che al cimitero, da anni manca ormai, la strada è molto praticata sia per chi va a trovare i propri cari che per i mezzi pesanti dell Avr, che sono obbligati a passare di là perché dalla parte di sopra, visto il ponte basso, sono impossibilitati.