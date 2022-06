Sono bastati pochi elementi per rendere la prima sera d’estate a Taurianova una piacevole occasione d’incontro e di crescita comune: la villa”A.Fava”, un palcoscenico addobbato ad arte e la presenza dei bambini delle Scuole dell’infanzia ”Giovinazzo” e “Iatrinoli” , che salutavano le loro maestre per iniziare a settembre una nuova avventura scolastica.

“Semplicemente ciao” era il titolo della manifestazione e quel ”semplicemente” era davvero azzeccato, perché i bambini, con la loro semplicità e la loro gioia di vivere, hanno saputo dare il meglio, esternando tutte le loro competenze.

Nel numeroso pubblico, composto da genitori e nonni felici di vedere l’esibizione dei loro piccoli, presenti anche il vicesindaco, Antonino Caridi, l’assessore alla Pubblica Istruzione, dottoressa Angela Crea, l’ Assessore al Turismo e allo Spettacolo, Massimo Grimaldi, la DSGA, dottoressa Mariella Chiappalone, e le maestre della Scuola primaria che l’anno prossimo accoglieranno questi bambini. Il Dirigente scolastico, Ing. Pietro Paolo Meduri, che non ha potuto presenziare per motivi istituzionali, ha inviato un saluto, un messaggio augurale ai bambini e un ringraziamento alle maestre per l’impegno profuso.

Sulle note di “Viva la vida”, ordinati e composti, i bambini si sono sistemati sul palco , rispettando in modo perfetto la scaletta predisposta , senza inibizioni ,anzi con tanta voglia di dimostrare la loro bravura.

Questa manifestazione finale, nata per la consegna dei diplomi, è frutto del lavoro paziente e certosino delle maestre dell’infanzia, che si prodigano ogni giorno per garantire il successo formativo dei loro alunni e svolgono una funzione propedeutica all’approccio con la Scuola primaria veramente degna di nota.

Durante lo spettacolo è stato utilizzato il paracadute ludico, un valido strumento che permette ai bambini di acquisire competenze motorie e relazionali : negare ai piccoli il gioco equivale a vietare loro di imparare e, attraverso il gioco, hanno imparato tanto!

Le note di colore offerte dal paracadute sono state spettacolari…

L’emozione più grande è stata raggiunta durante la consegna dei diplomi: l’Assessore Angela Crea, coadiuvata dalle docenti di sezione, dopo aver fatto posizionare ogni bambino su un podio appositamente allestito, gli ha consegnato il diploma e una corona d’alloro. Le docenti, visibilmente emozionate, hanno rivolto un saluto e un ringraziamento al Dirigente, all’Amministrazione comunale, alla bravissima coreografa Fabiola, alle famiglie, sempre disponibili e attente a ogni richiesta della scuola e ,soprattutto, ai bambini, i veri protagonisti, che hanno concluso con un canto corale lo spettacolo e il loro percorso nella Scuola dell’infanzia.

Ogni arrivo, si sa, è un nuovo punto di partenza …e allora, pronti a partire per una nuova avventura nella Scuola primaria, dove verranno accolti a braccia aperte da maestre altrettanto brave!

L’augurio è che i bambini possano vivere serenamente la nuova esperienza, sicuramente in un clima accogliente e ricco di sollecitazioni culturali, qual è quello che caratterizza da sempre l’Istituto Comprensivo “F.Sofia Alessio-N.Contestabile”.