Il comitato TUTELA DIALIZZATI E TRAPIANTATI di Taurianova, dopo le informative inviate al Prefetto, alla Procura della Repubblica di Palmi ,al Direttore Generale ASP Reggio Calabria, al Responsabile del Ristretto Tirreno Inferiore, e al Dirigente medico Responsabile Centro Dialisi Taurianova. Passati ormai più di 15 giorni constata, con amarezza, che niente si è mosso e nessuna convocazione è pervenuta al comitato, come chiesto con urgenza, per discutere delle criticità e delle gravissime condizioni in cui si trova il cento. Intanto il numero di pazienti in lista di attesa si allunga a dismisura. Nonostante la Regione ha allargato il numero di posti letto da 12 portandoli a 16 il numero di infermieri si è ridotto a soli 8 unità operative.

Le condizioni in cui versa il reparto di Dialisi sono ormai al collasso ,con gli infermieri “insufficienti di numero” che sono costretti a fare doppi e tripli turni di seguito, per garantire la dialisi ai pazienti. E un impresa anche effettuare delle semplici analisi come un “emogas”.

L’infermiere che eravamo, certi e sicuri che fosse messo in forza al reparto dialisi invece è stato dirottato ad altro reparto dell’ospedale di Polistena.

Il comitato sottolinea e pone all’attenzione le GRAVISSIME criticità del reparto Dialisi di Taurianova.