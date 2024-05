di Pino Pardo

La tre giorni musicale “Armonie Mediterranee” si è tenuta nella bella “cornice” della vecchia Cappella di Santa Lucia che dopo il recente restauro è stata denominata “Chiesa degli artisti”; dal 17 al 19 maggio ha ospitato il suo primo evento musicale alla presenza di numeroso, attento pubblico che ha occupato ogni ordine di posti. La manifestazione, voluta tenacemente dall’infaticabile Maestro Cettina Nicolosi, è stata organizzata dall’Associazione di Promozione sociale “La Nuova Verdi ETS” e patrocinata dalla Regione Calabria e dal Comune di Taurianova in collaborazione con l’Accademia Pianistica Italiana di Taormina e l’Associazione “Amici del Palco”.

Il concorso – che ha visto la partecipazione di oltre 400 giovani artisti, ancora in erba, tra solisti, gruppi da camera e orchestre, provenienti da varie regioni – si è avvalso di una giuria qualificata, presieduta dal Maestro Andrea Francesco Calabrese e composta, tra gli altri, dai maestri Cettina Nicolosi, Presidente del Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, nonché Direttore Artistico del concorso, e Valentina Currenti, Direttore del Conservatorio “Tchaikowsky” di Nocera Terinese. Lo spettacolo, caratterizzato da grande fermento artistico, ha visto tanti giovani musicisti esibirsi deliziando i presenti e sfoggiando con orgoglio le loro virtù artistiche; tutti bravi e talentuosi, capaci di mettere in seria difficoltà la qualificata giuria nello stilare le varie graduatorie di merito tra le diverse categorie.

Ben vengano tali iniziative al fine di promuovere la cultura musicale, favorire lo scambio di esperienze, puntando, soprattutto, alla valorizzazione di giovani talenti e incoraggiando lo studio della musica. Temi, questi, che sicuramente hanno ispirato l’ideatrice del concorso, Cettina Nicolosi, sempre impegnata in prima persona nel promuovere iniziative di carattere culturale e musicale.

Conclusa l’esibizione, domenica 19 maggio, nella splendida cornice architettonica della nuova “Chiesa degli artisti”, sono stati proclamati i vincitori con l’assegnazione di dodici primi premi ai concorrenti tra gli applausi scroscianti del pubblico che compiaciuto ha mostrato grande gradimento.

Al termine della Prima Edizione del Concorso Nazionale per Giovani Musicisti “Armonie mediterranee”, gli organizzatori si sono dichiarati impegnati a continuare e valorizzare sempre più l’esperienza appena iniziata nel solco della musica vista come occasione di crescita e di formazione e, soprattutto, di speranza per i giovani che sono nostro “prezioso” futuro.