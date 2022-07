Una full immersion nello sport, quello autentico, che ha catalizzato l’attenzione e l’interesse di numerosi appassionati e sportivi, provenienti da tutta la Calabria, che già dalle prime ore del pomeriggio di sabato 25 giugno affollavano il luogo dell’evento. Stiamo parlando dell’evento regionale di Spinning® “I ❤️ Spinning®”, grande kermesse sportiva promossa da Fispin SSD a RL, organizzata da ASD Master Palestra Taurianova, Centro Ufficiale Spinning® e diretta dallo Spinning® Instructor Andrea Sofia.

L’evento si è tenuto nella villa comunale “A.Fava” di Taurianova (RC), trasformata per l’occasione in un’oasi di benessere, in un villaggio sportivo al centro della città.

L’anfiteatro comunale è stato riempito da Spinner® Bike, inforcate da appassionati che, instancabili, hanno seguito le rides proposte dagli Spinning® Instructor Andrea Sofia e Davide Germanò, e dallo Spinning® Promo Team Antonio Amodeo, insieme hanno dato vita ad una team ride che ha acceso gli animi, in un clima di crescente entusiasmo collettivo.

Ospite d’onore dell’evento, Andrea Bertino, Spinning® Master Instructor, che ha condotto la seconda ride con carica motivazionale e grande carisma, su brani di musica ispirazionale, confermando così che, la forza dello Spinning® Program, nasce da una carica interiore di energie confluenti in una condizione di benessere fisico e mentale.

Presenti sul palco anche lo Spinning® Promo Team A. Marino e gli Spinning® Instructor D. Amerise, G. Averta, V. D’agostino, A. Palmieri, A. Vavalà, L. Zanfini.

Domenica 26 giugno, alla presenza di un pubblico, che numeroso gremiva l’anfiteatro, si è svolto il MASTERFESTIVAL 2022, spettacolo di Danza e Danza Aerea, messo in scena dalle istruttrici Rossana Surace e Lavinia Sofia.

Il loro estro ha sapientemente coniugato sport, spettacolo e cultura. Le allieve della Master hanno danzato su brani musicali di pura energia, le cui vibrazioni hanno toccato il cuore del pubblico presente.

Nel corso della serata si sono susseguite esibizioni di danza moderna, contemporanea, ginnastica acrobatica, hip-hop e performance di danza aerea ai tessuti e al cerchio, tra sorrisi e applausi. Uno spettacolo davvero imponente, originale e di spessore.

Un grande ringraziamento all’amministrazione comunale di Taurianova che ha patrocinato le due serate e che ha collaborato fattivamente, nelle persone del vicesindaco Antonino Caridi e dell’assessore Massimo Grimaldi per la riuscita dell’evento. L’assessore Massimo Grimaldi è anche intervenuto in entrambi gli eventi e ha avuto parole di elogio e apprezzamento per il lavoro svolto sul territorio dall’associazione sportiva.

ASD Master Palestra Taurianova si conferma così officina del movimento, del benessere e dell’aggregazione.