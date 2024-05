Oggi alle ore 10,30, presso la Chiesa del Rosario di Taurianova, c’è stata la presentazione del libro “Il RIFLESSO DEGLI EROI. Storie di uomini al servizio della Nazione”, organizzato in sinergia dalle Associazioni culturali Parallelo 38 e Risveglio Ideale, nell’ambito di “Taurianova legge”, il festival del libro che rientra all’interno della splendida cornice di “Taurianova capitale italiana del libro 2024”. All’evento erano presenti gli autori, il Generale di Corpo d’Armata dell’Arma dei Carabinieri, Andrea Rispoli, e il Maggiore Marco Catizone.

Il Generale C.A. Rispoli, prima di assumere il Comando delle Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri, che ha raccolto l’eredità del glorioso Corpo Forestale dello Stato, ha ricoperto numerosi incarichi di comando nel territorio nazionale, tra i quali il Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden” a Napoli, la Legione CC Calabria, la Legione CC Lazio, il Comando CC presso il Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nonché incarichi di stato maggiore sia presso il Comando Generale dell’Arma che presso lo Stato Maggiore della Difesa.

Il Maggiore Catizone, dopo il periodo formativo, ha ricoperto incarichi di natura operativa in provincia di Torino, Reggio Calabria (Taurianova) e Roma. Oggi è Aiutante di Campo del Generale Rispoli, quando questi è stato comandante interregionale di Napoli e ad oggi del Cufa.

Sono intervenuti il Presidente dell’Associazione Parallelo 38, Dott,ssa Emanuela D’Eugenio, il Presidente dell’Associazione Risveglio Ideale, On. Angela Napoli, il Vice-Presidente della Regione Calabria, Dott.ssa Giuseppina Princi, il Procuratore della Repubblica di Palmi, Dott. Emanuele Crescenti, il sindaco di Taurianova, Rocco Biasi e il Presidente della Consulta delle Associazioni, Avv. Anna Maria Fazzari. L’incontro moderato da il giornalista, Arcangelo Badolati.



INTERVISTE AL GENERALE RISPOLI, AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA CRESCENTI E AL MAGGIORE CATIZONE. INTERVENTI INTEGRALI GENERALE RISPOLI E MAGGIORE CATIZONE