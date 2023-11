Dopo la panchina e albero, il muro: si arricchisce con un nuovo simbolo coinvolgente l’adesione del Comune alla Giornata nazionale della Gentilezza che ricorre oggi. L’assessore Angela Crea, che nella giunta guidata dal sindaco Roy Biasi ha anche la delega alla promozione del sentimento della Gentilezza, quest’anno ha voluto che la collaborazione con gli Istituti Comprensivi e dei nidi lasciasse un segno ancora più duraturo e partecipativo, invitando a riempire una parete del Polo Sociale Integrato con dei quadretti in cartone preparati dagli alunni, che in tal modo hanno scritto o disegnato il loro modo di intendere la vita gentile. E’ stata la giunta al completo che, recandosi nei locali destinati ad ospitare l’opera permanente, ha voluto rendere omaggio ai lavori realizzati dagli alunni grazie alla guida dei loro insegnanti.

È venuto fuori un vero e proprio “Muro della Gentilezza… che abbatte ogni barriera”, questo lo slogan scelto e inteso come una elevazione delle pratiche che rafforzano la concordia fra le persone e i popoli, un mosaico colorato in cui ciascun quadretto – dalla misura rettangolare di 20 x 15 cm – racconta la semplicità e la fantasia che anima i più piccoli nelle loro richieste alla società per un mondo migliore.

La scelta fatta dall’assessorato è stata quella di collocare “il muro” all’interno della struttura di via Francesco Sofia Alessio (ex sede Giudice di Pace), un edificio comunale aperto in maniera più prolungata anche in orari pomeridiani, proprio per agevolare il più possibile la posa – continua nel tempo, al di là della Giornata – dei lavoretti realizzati, che i bimbi possono effettuare accompagnati dai genitori per intendere il gesto semplice anche come stimolo al coinvolgimento delle famiglie.

E’ il terzo anno che il Comune aderisce alla “Giornata Nazionale Costruiamo Gentilezza”, ogni volta con nuove installazioni – l’anno scorso venne scelto come simbolo un albero, l’anno prima una panchina – rinnovando quindi un impegno in collaborazione con la comunità scolastica cittadina, alla quale l’amministrazione comunale esprime gratitudine, all’insegna di un’azione ormai diventata tratto qualificante di un indirizzo politico che considera indispensabile coniugare sempre meglio l’efficienza dei servizi offerti al cittadino e i valori che di volta in volta si segnalano, specie alle giovani generazioni, per fare di Taurianova una città modello di inclusione e partecipazione.