Il già di per sé precario e superficiale grado di attenzione di quest’amministrazione in materia di tutela della salute e diffusione del contagio rischia oggi, purtroppo, di generare ben più della solita brutta figura a cui siamo abituati.

In più di un’occasione abbiamo esposto il problema della scarsa cura e dell’approssimativo impegno profuso a garantire la salute dei cittadini, e le risposte dateci, colme di rancore, sono sempre state imprecise ed ingannevoli.

L’Amministrazione Biasi, in ordine sparso, è scivolata sul tema della sanità più volte. Ricordiamo le brutte figure trasmette in autorevoli programmi televisivi, in merito alla prima gestione del Centro Vaccinale di Taurianova, praticamente un circo in cui incapaci e scellerati politici locali vestivano i panni di medici ed infermieri. Ricordiamo la totale assenza di supporto al Poliambulatorio Specialistico, che oggi rischia di chiudere perché quest’amministrazione nonostante le numerose promesse e segnalazioni non intende ancora attivarsi per salvaguardare un’istituzione storica del nostro paese. Ricordiamo le foto pubblicate dal Sindaco in merito all’apertura dell’ufficio protesico, durato qualche settimana e poi richiuso. Ricordiamo le feste di compleanno in zona rossa a cui partecipavano componenti dell’Amministrazione. Ricordiamo la totale mancanza di attenzione e di senso di responsabilità di quest’estate, poiché mentre l’intera Regione evitava il più possibile assembramenti ed attività, Taurianova illusa dai suoi amministratori, era l’isola felice nella quale tutto sembrava concesso. Ricordiamo infine tutte le volte che la minoranza ha alzato il braccio in Consiglio Comunale o ha scritto a mezzo stampa, per intimare l’Amministrazione a prendere provvedimenti più severi anziché pensare solo a far festa, e soprattutto ad informare i cittadini sullo stato del contagio in Paese, ma di farlo però con scrupolosa quotidianità.

E’ normale secondo voi, cari concittadini, che a Taurianova risulti una differenza di 130 casi fra gli ultimi due bollettini?

E’ normale che fino a poco fa, a Taurianova, venissero dichiarati, in proporzione, un terzo dei casi rispetto a paesi molto più piccoli?

E’ normale che il bollettino comunale non abbia una cadenza fissa e sia solo una raffazzonata ed ingannevole presa d’atto?

E’ normale che un Sindaco, massima autorità sanitaria della città, non si adoperi per conoscere quali e quanti contagi ci sono?

E’ normale che tutte le Amministrazioni Comunali dei paesi limitrofi pubblichino quotidianamente un bollettino preciso che riguarda i dati di Prefettura, Farmacie e Laboratori Privati, distinguendo anche se trattasi di tampone antigenico, molecolare o test rapido?

E’ normale dover assistere a tutto questo facendosi ancora illudere da questa Amministrazione?

E’ normale continuare a pensare solo a spendere soldi dei cittadini per organizzare feste e comprare costose luminarie dal dubbio gusto anziché promuovere ogni azione utile a tutelare la salute dei cittadini?

E’ normale che ogni volta che un componente di minoranza tratta tali tematiche debba ricevere solo risposte aleatorie?

Ed infine, cari concittadini, è normale sapere che nel nostro paese ci siano oltre 174 contagi e non c’è nemmeno uno stralcio di comunicato da parte dell’Amministrazione Comunale a tutela della salute dei cittadini, oltre al consueto e non puntuale bollettino?

Partito Democratico e Comitato Civico