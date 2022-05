Come sempre ormai siamo abituati a subire durante i Consigli Comunali i soliti sproloqui INUTILI e senza alcuna VERITA’ del nostro Sindaco. Lui parla, racconta per ore, dice migliaia di cose che non hanno alcun senso e fondamento solo per riempire gli enormi spazi di vuoto di questa SUA inconcludente Amministrazione.

Vero è che l’impegno è sicuramente tanto per organizzare i CARNEVALI ESTIVI con i “costumi”, stavolta da bagno, ma poi quando si va alla sostanza… il nulla. Ci si impegna a copiare (e di questo potremmo essere pure contenti!!) le iniziative (ma sicuramente male) della precedente amministrazione ma ad oggi (dopo due anni) non abbiamo nessuna traccia di un progetto approvato da questa amministrazione o meglio quantomeno anche solo PENSATO (cosa che sicuramente gli verrà difficile) da questa Amministrazione.

Però la trovata “NASCONDIILNULLA” il nostro Sindaco ce l’ha sempre pronta! E la possibile Conurbazione con Cittanova ne è la dimostrazione che lancia per aria come una monetina senza capire o conoscere (cosa grave) quali processi amministrativi regolano procedimenti di questo genere e la loro importanza e valenza.

Lui intanto parla “A VANVERA” ma il perché lo sappiamo bene!!

Siamo al terzo bilancio approvato da questa Amministrazione ed ogni volta ci racconta la stessa tiritera :” per il Piano Regolatore abbiamo messo 100.000,00”. Sono ormai tre anni… ma il percorso lo rinvia sempre stavolta con la geniale trovata della Conurbazione con Cittanova.

Ma prima di dire queste fandonie HA PARLATO con i suoi amministratori? Ma prima di dire queste fandonie ha parlato con gli amministratori di Cittanova? Ma prima di dire queste fandonie ha parlato con i Cittadini? Ma prima di dire queste fandonie conosce l’iter amministrativo che regola queste iniziative e la loro importanza e valenza?

A noi però un dubbio grosso sorge.

Perché ogni anno trova una scusa per rinviare le procedure di avvio del Piano Regolatore?

Una risposta semplice la conosciamo ed è quella che forse sono tanti gli IMPEGNI presi su questo tema in campagna elettorale?

A queste domande dovrebbe rispondere il Sindaco invece di continuare dopo due anni di amministrazione a raccontare fandonie ed inutili chiacchiere per riempire GLI ENORMI VUOTI DI COMPETENZA DI QUESTA AMMISTRAZIONE.