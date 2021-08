Si è svolta da qualche ora la cerimonia inaugurale dei giochi paraolimpici di Tokyo 2020 e anche noi, coalizione Taurianova Futura, in nome dello slogan che abbiamo fortemente voluto e in cui abbiamo sognato e creduto con un occhio di riguardo nei giovani e nel futuro, non possiamo non dedicare un messaggio oltre ad augurare un caloroso in bocca al lupo alla nostra Enza Petrilli.

Per farlo abbiamo pensato a 5 aggettivi che crediamo più la rappresentino:

CORAGGIO

GRINTA

DETERMINAZIONE

RINNOVAMENTO

ESEMPIO

5 aggettivi, come 5 sono gli anelli simbolo delle Olimpiadi e 5 gli anni trascorsi da quando abbiamo imparato a conoscere questa giovane donna caparbia, testimonianza reale di quanto volere e potere nella vita possano rappresentare davvero tutto!

Enza ci ha insegnato con la sua esperienza diretta che oltre le barriere mentali e culturali, la vita è terreno fertile da esplorare PER TUTTI!

❕Sacrificio e dedizione l’hanno accompagnata in un viaggio lungo e non sempre facile fino a Tokyo ed oggi, dopo tante prove, ci ha regalato una sensazionale emozione e lezione di vita con la sua solita e innata discrezione che l’ha contraddistinta in tutto il suo percorso.

Vederla sfilare insieme ai quasi quattromila atleti dei centotrentacinque paesi di tutto il mondo, in rappresentanza dello sport, dell’Italia e un po’ anche della nostra Taurianova, ci ha fatto sognare e ricordare di quanto essi, i sogni, siano importanti.

Sognare ci aiuta a respirare serenamente, ed è respirando che capiamo di essere vivi e del dovere che ognuno di noi abbiamo nel vivere la vita nella sua pienezza e nel migliore dei modi per la realizzazione del più bel grande sogno.

Grazie Enza!

“SPIRIT IN MOTION”

“UNITI DALL’EMOZIONE” tiferemo per te!