Di seguito il post social di “Taurianova Futura”

“Le più belle e veritiere frasi con il numero 100:

Un padre è meglio di 100 insegnanti (George Herbert)

Oh, Italia 100 volte cara, per me sei un paradiso (Tchaikovsky) Colpirne uno per educarne 100 (Mao Zedong)

Fra 100 anni di tutto questo non parlerà più nessuno (Giorgio Faletti)

In 100 giorni risolverò i problemi dell’acqua a Taurianova (Roy Biasi)

Il guasto idrico è stato riparato, ma emergenza meteorologica a parte, quanto tempo passerà e la situazione si ripresenterà punto e da capo?

E della carenza energetica a zone alterne che perdura da diversi mesi cosa ci dite?

Ci domandiamo come Taurianova potrà candidarsi a capitale europea del paese dei balocchi senza che ci sia una reale programmazione dei servizi essenziali da garantire ai cittadini e lasci in secondo piano (almeno per il momento) le festicciuòle.

Di tutto questo chiederemo conto in consiglio comunale.

Taurianova Futura”