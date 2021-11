Non avremmo mai pensato di arrivare alla situazione che quotidianamente viviamo, caratterizzata da numerosi disagi e disservizi. Siamo costretti a denunciare pubblicamente la mancata manutenzione del verde pubblico e delle strade, con annessa illuminazione. Come gruppo politico di minoranza, le lamentele giunte, anche dai delusi e traditi elettori dell’attuale maggioranza politica, sono state numerose ed insperate.

Da troppo tempo il nostro paese versa in stato di abbandono. L’incuria ed il menefreghismo dell’amministrazione, in materia di manutenzione e decoro urbano, hanno generato disagi nei tanti cittadini che adesso pretendono risposte. A queste legittime rimostranze il Comune guidato da Biasi fa orecchie da mercante, intentando difese e giustificazioni stentate.

La nostra amata Taurianova (così decantata in fase elettorale dal nostro Sindaco) è tale nella sua interezza, ossia assieme alle comunità di Amato, San Martino e delle contrade, ma ciò nei fatti non risulterebbe. Le comunità sopra citate a quanto pare, cogliendo le lamentele di chi le vive quotidianamente, sono completamente assenti da qualsivoglia programmazione o lavoro di manutenzione, già all’indomani delle elezioni. A dimostrare ciò sono piazze e villette colme di spazzatura, strade al buio da mesi ed opere pubbliche trascurate.

Benché Amato possa “vantare” due Assessori in seno all’attuale Giunta, oltre che un Consigliere Comunale, e San Martino il Presidente del Consiglio, storico amministratore nonché politico navigato del nostro paese, oggi purtroppo, date le lamentele giunte fino a noi, pare proprio che nessuno abbia intenzione di prendersi cura delle comunità o assumersi le responsabilità. Quasi a legittimare un ragionamento tale per cui avere rappresentanza al Comune sia solo una vigliacca pratica elettorale.

Crediamo ci sia un limite a tutto, soprattutto crediamo che la nostra cittadina necessiti serietà, pudore ed uguaglianza. Amministrare un comune di 15.000 abitanti con una superficie vastissima non è certamente un compito facile, ma trascurare le zone periferiche, le frazioni e le contrade, anch’esse Taurianova, denota scarsa sensibilità e limitata capacità d’agire.

I cittadini adesso pretendono risposte serie dall’Amministrazione e non approssimativi interventi “ad personam” a seguito di una telefonata al Vicesindaco Nino Caridi, ormai consuetudine che pochi possono permettersi ed a cui nessun cittadino dovrebbe sottostare.

Siamo tutti taurianovesi.

Partito Democratico di Taurianova sezione “W.Schepis”

Comitato Civico