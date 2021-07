Viene da sorridere leggendo il post di qualche giorno fa apparso sulla pagina Facebook di “TAURIANOVA TI ASCOLTA” con foto profilo del Vicesindaco, gestita da un parente dello stesso, quasi come a voler intendere che la cosa pubblica sia di gestione familiare lasciando trapelare un senso di oppressione e di controllo del libero pensiero della cittadinanza taurianovese.

Un viaggio nel tempo e nei fatti che ci riconduce ancora una volta a quella maledetta sensazione di controllo territoriale che da sempre ci portiamo nella mente e di cui tanto diciamo di volercene sbarazzare ma che tanto sembra ancora aver bisogno chi dall’alto rappresenta il Palazzo.

Un atteggiamento superficiale e soprattutto irresponsabile da parte di chi dovrebbe aver conoscenza adeguata del rispetto dei ruoli e dei luoghi in cui si discutono determinate argomentazioni avendo a disposizione una vasta gamma di strumenti qualora chi svolge servizio di pubblica utilità dovesse opporsi senza giusta motivazione.

A quanto pare, tutte norme e strumenti poco conosciuti da chi oggi ci amministra e che della sua vita pubblica e privata sceglie costantemente di non risparmiarci con cadenza ormai settimanale.

Se da un lato leggiamo di amministratori che tutelano il proprio paese e i propri lavoratori, richiamando un utilizzo consapevole dei social da parte del cittadino specificando la mole di lavoro che i pubblici dipendenti quotidianamente devono disbrigare, dall’altro, nel caso specifico noi “unici taurianovesi” che viviamo di social e reality show, attendiamo quotidianamente di vedere pubblicata l’ennesima profonda riflessione sul sesso degli angeli e l’ennesima goliardia dei nostri simpaticissimi amministratori lontani dalla ricerca di soluzioni alle istanze dei cittadini.

La strumentalizzazione dei ritardi della macchina burocratica per fini propagandistici senza rispettare luoghi e ruoli -ricordiamo un assessore al personale in essere alla giunta – sembra essere una scelta precisa.

Lasciati i sorrisi iniziali, la coalizione “Taurianova Futura”, non intende soprassedere a tale atteggiamento superficiale del Vicesindaco e a tutela di tutti i lavoratori fosse anche il più svogliato, interverremo con i mezzi opportuni per fare chiarezza e mettere fine a questo raccapricciante reality messo su dalla “società in house” del nostro Vicesindaco che più dovrebbe preoccuparsi a risolvere il problema dell’assenza di luce in alcune vie del centro e della periferia e della già segnalata emergenza rifiuti con annesso decoro e meno alle terrorizzanti ritorsioni per mezzo social.